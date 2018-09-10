Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna 15 Temmuz davasını izledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Sincan Cezaevi'nde devam eden ve 469 sanığın yargılandığı davayı izledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Sincan Cezaevi'nde devam eden ve 469 sanığın yargılandığı davayı yakından takip ediyor. Başkan Tuna, Sincan Cezaevi Yerleşkesinde yer alan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Akıncı Üssü davasını, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, belediye başkanları, milletvekilleri ve 25 ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte izledi.

Şehit yakınları ve gazilere destek

Başkan Tuna, duruşma salonunda izlediği davada, şehit yakınları ve gazilere de destek oldu.

Sincan Cezaevi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, “Hain darbe girişiminde liderine suikast tertiplenen, birçok teşkilat binası işgal girişimine uğrayan, onlarca teşkilat mensubunu şehit vermiş, dava arkadaşlarının canına kastedilmiş gazi bir siyasi parti olan AK Parti'nin il teşkilatı olarak huzurunuzdayız. Bugün yapılanların, ekonomik saldırıların sebebi 15 Temmuz ile aynıdır, o zaman başaramadıklarını bugün de başaramayacaklar. Devletimizin ve milletimizin bekasının halen tehdit altında olduğu şu günlerde aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koydukları fedakarlıklarına sahip çıkarak bu vatanı, hain darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü ile iç ve dış işbirlikçilerinin eline düşürmeyeceğiz” dedi.