Çamlıderelilerle meydanda kurulan iftar sofrasında buluşan Başkan Tuna’ya 7’den 70’e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can’ın eşlik ettiği Başkan Tuna, özellikle küçüklerle yakından ilgilendi, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Ankaragücü taraftarı gençlerin atkı hediye ettiği Başkan Tuna, orucunu açtıktan sonra vatandaşlara seslendi. Vatandaşların en çok soru yönelttiği 24 Haziran seçimleri konusunda önemli mesajlar veren Başkan Tuna, şöyle konuştu:

"Ankara tarih yazmalı bu seçimlerde. 24 Haziran sadece bir seçim değil. Ülkemizin beka meselesi. Belediye başkanı, meclis üyesi seçimi gibi değil. Görüyorsunuz yurt dışındaki düşmanlarımız el ele vermişler Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ekibini görevden uzaklaştırmak için çaba sarf ediyor. Biz millet olarak el ele bunlara gereken dersi vermeliyiz. Bu seçimlerde Ankara’da ciddi bir ses getirmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçip, 300-350 milletvekilini ilk turda meclise sokmalıyız."

Çamlıdere Belediyesini de ziyaret eden Başkan Tuna, göreve gelir gelmez Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can ile ilçenin ihtiyaçları konusunda projeler üretmeye ve hayata geçirmeye başladıklarının altını çizerek, “Yıl sonuna kadar Çamlıdere’nin bütün köy yollarının yapımını tamamlayacağız. Yapılmadık yol kalmayacak” müjdesini verdi.