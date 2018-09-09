Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Uluslararası Beypazarı Festivali’ne katıldı

İnşallah bu yılın sonuna kadar tamamlanmayı hedefliyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 24’üncüsü düzenlenen "Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali"nin 3’üncü günü de renkli görüntülere sahne oldu. Beypazarı Atatürk Parkı’nda düzenlenen festivale

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Barış Aydın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi ve Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci de katıldı. Uluslararası festivalde Tuna’ya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür eden Tuna, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini, geleneklerin ve milli değerlerin gelecek kuşaklara taşınmasında önemli yer tuttuğunu ifade etti. Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak Beypazarı Belediyemizle el ele vererek işbirliği içinde Beypazarı’na yapılması gereken işleri müştereken yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Bütün köylerimize ulaşım noktasında yolların, su problemlerinin çözümü için de ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yılın sonuna kadar Allah’tan bir mani çıkmazsa tamamlanmayı hedefliyoruz. Daha yapılacak çok hizmetler var, Beypazarı Belediyesi ile el ele vererek adım adım gerçekleştireceğiz. Beypazarlı vatandaşlarımızın desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Sizlerin yanımızda olması bizlere güç veriyor. Bu güçle inşallah aşamayacağımız sorun olmayacaktır."

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başlayan etkinlikler, Karaşar folklor ekibinin gösterisiyle izleyenleri adeta büyüledi. Festival, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan ve Bulgaristan folklor ekiplerinin ve Beypazarı Gençlik Merkezi minik üyelerinin gösterileriyle daha da renklendi. Osmanlı’dan günümüze buram buram tarih kokan, gümüşün, bakırın, demirin, derinin, ipeğin işlenerek sanata dönüştüğü, kültür ve turizm kenti Beypazarı’nın tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Tuna, yöresel yemeklerin ve el işlerinin sergilendiği stantları da gezdi.