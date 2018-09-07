Çalışma prensibim yaptığım işe ölünceye kadar yapacakmış gibi sarılmak, yarım saat sonra bırakacakmış gibi hazır olmak şeklinde. Bana böyle bir görev verilir ve vatandaşımız da teveccüh ederse partim adına verilen görevi en iyi şekilde yerine getiririm" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında Başkent gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yerel seçimlerden ulaşıma, ANKAPARK ihalesinden Eryaman Stadyumu’na kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı. Önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar aday olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Tuna, kararı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partinin yetkili organlarının vereceğini vurgulayarak, "Partimizin yetkili organları seçimleri kazanacak kişileri aday gösterir. Bu bütün partilerde de böyledir. Neticede kazanacak kişiyi aday göstermek gerekiyor. Bunun araştırması, incelemesi yapılır. Ben aday olacağım diyerek aday olunmaz. AK Parti tarafından bana verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettim. Çalışma prensibim yaptığım işe ölünceye kadar yapacakmış gibi sarılmak, yarım saat sonra bırakacakmış gibi hazır olmak şeklinde. Bana böyle bir görev verilir ve vatandaşımız da teveccüh ederse partim adına verilen görevi en iyi şekilde yerine getiririm" dedi.

ANKAPARK ihalesi ile ilgili olarak gelinen süreci değerlendiren Tuna, "İnşallah uygun bir teklif gelir ve bizde buranın işletmesini veririz. Belediye burayı işletemez. Çünkü bu hassas bir iş. Herkes her işi yapamaz, mesela ben beyin ameliyatı yapamam. Her işin bir ustası vardır. Burasını işletmek profesyonel bir iştir. Oyuncakların işletilmesi, bakımı ayrı bir iştir. Bu işi yapan yurt dışı bağlantılı firmalar var, teklifleri de oluyor. Bu hassas ve riskli bir iş ve belediyenin yapabileceği bir iş değildir" dedi.

"EGO otobüslerine ve metroya zam yok"

Ankara’da belediyeye ait toplu taşıma araçlarına 2018 yılı sonuna kadar zam yapılmayacağının altını çizen Başkan Tuna, EGO otobüslerine ek Metro ve Ankaray’a da zam yapmayacaklarını vurguladı. Tuna, dolmuşların yapacağı zammın belediye ile ilgili bir durum olmadığına dikkat çekerek, bu konunun belediyenin yetki alanı içinde olmadığını söyledi.

Vatandaş öncelikli ve sosyal belediyecilik anlayışı ile kararlar almaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Tuna, Halk Ekmek fiyatlarına zam yapılacağı tartışmalarına da açıklık getirdi. Tuna, “2018 yılı sonuna kadar vatandaşlarımız ekmeği aynı fiyattan yiyecekler. Bu yapılan ekonomik baskılara karşı bizim de bir duruşumuzun olması gerekiyor. Vatandaşımızın yanında olmamız lazım. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak, vatandaşımızın temel ihtiyaçlarına destek olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Aşırı yağışlar sonucunda su baskınlarına neden olan kritik noktalarda başlattıkları alt yapı çalışmalarını hızlı şekilde yapmayı sürdürdüklerini belirten Tuna, öncelikle 15 kritik noktada bu çalışmaları bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. “Özellikle vatandaşımızı çok etkileyen Akay Kavşağı, Mamak Boğaziçi Mahallesi’ndeki sel felaketinin tekrar yaşanmaması için o bölgede ve 15 farklı noktada bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz” diyen Başkan Tuna, şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara’nın diğer bölgelerinde de buna benzer yerler var ama bunun hepsine birden giremedik, çünkü hem sezon itibariyle hem de şartlar itibariyle. Ancak kademe kademe bunların tamamını inşallah önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Aşırı yağışlardan dolayı oluşacak sel felaketlerini önlemek için yeni yağmur suyu hatları ve kanalizasyon hatlarını hızla döşüyoruz.”

"Akay Alt Geçidi’ni okullar açılana kadar yetiştirmeye çalışıyoruz"

Alt yapı çalışmaları gerçekleştirirken doğalgaz, telefon ve elektrik gibi farklı hatlara da zarar vermeden hassas bir çalışma yürüttüklerini belirten Tuna, “Bütün çaba ve gayretimiz bu kritik noktalardaki çalışmaları okulların açılmasıyla birlikte bitirmek. Bunu hedefledik. Gece gündüz çalışarak, ince ince nakış işler gibi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah okulların açılmasıyla beraber bunları tamamlayacağız. Özellikle Kızılay hattını bitireceğiz. İnşallah 17 Eylül’e kalmadan Kızılay’ı açmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Eryaman’daki stat inşaatının arsa karşılığı müteahhide verildiğini ve bu nedenle istihkak ödemenin söz konusu olmadığını kaydeden Başkan Tuna, "Eryaman Stadı ne zaman açılacak?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Müteahhit de çalışmalarını sürdürüyor. Sadece bazı malzemelerin temininde son ekonomik sıkıntılardan dolayı bazı gecikmeler olduğunu ifade etti. Bunlar da inşallah hallediliyor. Müteahhit de gayretli bir şekilde bu çalışmayı sürdürüyor. Ayrıca Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız da konuyla direk ilgileniyor. Sağ olsunlar desteklerini esirgemiyorlar. Bir an önce bitirilme noktasında el birliğiyle gayret ediyoruz. Ankaragüçlü sporseverlerin ve Ankara’nın stada kavuşmasına az kaldı inşallah.”

Yıkım işlemleri devam eden 19 Mayıs Stadı’nın yerine yeni stat yapılacağını da hatırlatan Tuna, “Bu da Ankaramız için çok önemli ve UEFA standartlarına uygun bir stat olacak. Ankara’ya yakışır bir stat olacak inşallah. Bununla ilgili de sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da ekibi de günlük olarak takip ediyor” dedi.

Belediye tarafından yapım çalışmaları devam eden alt üst geçitler ile kavşak çalışmaları hakkında da bilgi veren Tuna, “Kepekli’deki alt üst geçidin yapımı devam ediyor. Akköprü’deki alt üst geçitte yenileme ilave çalışmaları sürerken, Türk Telekom’un önündeki Akyurt-Çubuk Havaalanı dönüşümündeki sıkıntıları gidermek üzere bu üç noktada hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yine Bilkent Hastanesinde Eskişehir yönüne giderken hastaneye dönüş için de bir köprü inşaatımız başladı. Hacettepe Üniversitesinin etrafındaki yolları rahatlatmak için oraya da bir köprü çalışmamız var. Çünkü Bilkent Hastanesi önümüzdeki günler de açılacağı için orada yoğun bir trafik oluşacak. Bunun giderilmesi noktasında da ciddi çalışmalar var. Bu konuyla ilgili olarak da hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hem Sağlık Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımızla el ele vererek bu bölgenin trafik yoğunluğu yaşamaması için illa ki bir yoğunluk olacak ama bunun minimize edilmesi için yol çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerinin kullandı.

Tuna, vatandaş öncelikli kararları hayata geçirmeye devam edecekleri mesajını vererek, “Dış ekonomik baskılara savaşa karşı biz de vatandaşımıza desteğimiz olsun, bir moral olsun maksadıyla olabilecek ne kadar imkanımız varsa zorlayarak bu indirimleri gerçekleştiriyoruz. Belediye nedir? Milletin imkanlarını milletin hizmetine adaletli bir şekilde sunmaktır. Dolayısıyla biz de bunu yapma gayreti içindeyiz. İmkanlarımız geliştikçe daha güzel hizmetlere vatandaşlarımıza sunmak bizim temel görevimiz” dedi.