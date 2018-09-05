“1-7 Eylül Zabıta Haftası” kapsamında gerçekleşen ziyarette Başkan Tuna, Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Zabıtanın görevinin önemine dikkat çeken Tuna, “Zabıta, belediyenin görünen yüzü, vatandaşa dokunan tarafı. Çok önemli bir görev. Kimseye farklı muamele yapmadan, zulüm etmeden adaletli bir şekilde davranmak çok önemli. Adaleti tesis ederken çok ince ve hassas bir karar verip uygulamanız gerekiyor. Allah kolaylık versin” dedi.

Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız beni bu göreve atarken ‘Haksızlık olmasın, zulüm olmasın’ talimatını verdi” ifadesini kullandı. Yücel, Tuna’nın Zabıta Teşkilatı’na verdiği destek için de teşekkür etti.

“Zabıtalık meslek olsun”

Ziyarette zabıta ilçe müdürleri, Başkan Tuna’dan zabıtalığın meslek olarak kabul edilmesi konusunda destek istedi. Bazı mesleklerin kayıt altına alınması için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun çalışmalarını hızlandırdığını belirten Tuna, bu konuda gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, Ulus Atatürk Anıtı önünde de bir anma etkinliği düzenledi. Çok sayıda zabıtanın yer aldığı anma programında konuşan Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, “Hizmet anlayışımız insana odaklı ve çevreye duyarlı doğrultuda devam etmektedir. Kent yönetimi bir ekip işidir. Zabıta Koordinasyon Kurulumuz bu sorumluluğun bilincinde olup Ankara ve Ankaralılar için titizlikle çalışmaktadır” dedi.

“Zabıta Haftası” kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi de ödüllü bir anket düzenliyor. Zabıta hizmetleriyle ilgili 10 sorudan oluşan ankete “www.ankara.bel.tr” adresinden ulaşılabilecek. 16 Eylül tarihine kadar devam edecek ankete katılanlardan 10 kişiye Ramazan Türkmen’in yazdığı “Malazgirt 1071” adlı kitap hediye edilecek.