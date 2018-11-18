Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, 2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri başladı

Bünyesindeki, müdürlük ve işletmelerin 2019 Mali Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde sosyal yardımlardan, imarda, altyapıdan kent estetiğine kadar birçok konu ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde bütçe maratonu başladı. Kasım ayının ilk meclis toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ ve 25 ilçe belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Başkanlık yazılarının tamamı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere havale edildi.

Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında toplanan Belediye Meclisinde; imardan altyapıya, sosyal ve kültürel yardımlardan sokak ve cadde isimlendirmesine kadar kent gündemini yakından ilgilendiren konular görüşüldü. Büyükşehir Meclisinde farklı nedenlerle düşen veya boşalan meclis üyeliklerine de yeni üye seçimi gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi çocuk ve kadınlara destek

Belediye Meclisinde, Büyükşehir Belediyesine ait Kadın Konuk Evleri'nde kalan kadın ve çocuklara harçlık verilmesine devam edilmesi kararlaştırıldı. Meclise başkanlık yazısı olarak gelen gündem maddesine göre, Kadın Konuk Evleri'nde kalan kadınlara aylık olarak verilen 120 TL'nin 150 TL'den, her bir çocuk için verilen 50 TL'nin de 70 TL'den az olmamak koşuluyla TÜİK yoksulluk verileri baz alınarak yeniden belirlenmesi oy birliği kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen bir diğer gündem maddesi ise Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Koruma Evlerinde kalan kimsesiz çocuklara 2019 Mali Yılı içinde yapılacak öğrenim yardımı oldu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi Meclisi; ilköğretim 1. - 4. sınıf öğrencilerine aylık 200 TL, ilköğretim 5. - 8. sınıf öğrencilerine aylık 230 TL, 9. - 12. sınıf öğrencilerine 280 TL öğrenim yardımı yapılmasını oy birliği ile kabul etti. Her bir öğrenciye ayrıca aylık 60'lık ANKARAKART ve paso verilmesi karara bağlandı.

Yerli yazılım “Pardus”un kullanımı yaygınlaştırılacak

TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım 'Pardus' işletim sistemine geçiş yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilişim altyapısındaki dönüşüm çalışmaları kapsamında Hacettepe Üniversitesi ile protokol imzalayacak. Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen başkanlık yazısıyla Pardus ve açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının yaygınlaştırılması, eğitim süreçlerinin sağlanması için Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile protokol imzalanması oy birliği ile kabul edildi.

Dipkarpaz Belediyesine destek

Belediye Meclisinde yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dipkarpaz Belediyesine de destek yapılması kararlaştırıldı. KKTC Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve beraberindeki heyetin Nisan ayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı ziyareti sırasında gündeme gelen 'Doğa Parkı' projesine katkı sağlanması Meclis'te de görüşüldü.

Belediye Meclisine Başkan Tuna'nın oluruyla gelen Başkanlık yazısında yer alan “KKTC ile ülkemiz arasında sosyal ve kültürel dayanışmanın daha ileri sevilere taşınması, tarihi birlik ve beraberlik bağlarının güçlendirilmesi adına bütçe imkanları ölçüsünde Dipkarpaz Belediyesi Doğa Parkı Projesi'ne katkı sağlanması" talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclise yeni üyeler

Mecliste farklı nedenlerle düşen ve boşalan meclis üyeliklerine yeni üye seçimleri de yapıldı. 24 Ekim'de vefat eden Akyurt AK Partili Meclis Üyesi İlhan Şener'in yerine Akyurt AK Parti Meclis Üyesi Hilal Ayık seçilirken, Şener'den boşalan komisyon üyeliği görevine de Hilal Ayık getirildi. Meclis toplantılarına mazereti olmadan üç kez katılmadığı gerekçesiyle hem Beypazarı hem de Büyükşehir Belediyesindeki üyeliği düşen AK Parti Beypazarı Meclis Üyesi İbrahim Demir'in yerine Hüseyin Demirezen getirilirken, MHP'li Beypazarı Meclis Üyesi İskender Başer de partisinden istifa ederek bağımsız üye oldu.