Ankara Büyükşehir Belediye Tuna: "Köylerimize her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz"

Ayaş Belediyesi tarafından yeni alınan 15 iş makinesinin hizmete girişi nedeniyle düzenlenen açılış törenine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Hacı Turan ve Barış Aydın ile Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım ve AK Parti Ayaş İlçe Başkanı Mustafa Pekol eşlik etti.

"Köylere su götürmek için adım adım çalışıyoruz"

Ayaş'ta AK Parti İlçe Teşkilatı Eylül ayı Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılan Başkan Tuna, ilçede devam eden yolların yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Su sorunu yaşayan köyler var, buralara içme suyu götürmek için adım adım çalışıyoruz. Asfalt çalışmaları bittikten sonra köylerimizdeki su sorunlarına el atacağız. Bazı köylerin su deposu yeterli olmuyor. Bazılarının da hatlarının değişmesi gerekiyor. Büyükşehir olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Su indirimine ilk önce köylerden başladık. Köylerimize her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ayaş'ta bulunan ana yolların yüzde 80'ini ise tamamladık. Ana yolları tamamladıktan sonra köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizdeki yollara el atacağız. Asfaltlanmayan yol kalmaması için çalışıyoruz."

"İmar Kanununu kolaylaştırdık"

Mahalleye dönüşen köylerde imar sorunlarına ilişkin vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Tuna, "Burada yaşayan vatandaşlarımızın atalarından kalan arazilere ev yapılabilmesi için Belediye İmar yönetmeliğini kolaylaştırdık" dedi.

Başkan Tuna'nın göreve geldiği günden bugüne kadar Başkent için önemli hizmetlere imza attığını ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, "Başkanımızın ilçe ilçe, köy köy gezdiğini, hizmet noktasında elinden gelen her şeyi yaptığını görüyoruz. Mustafa Tuna başkanlığında ufak tefek sorunlar da giderilecek. Önümüzde 2019 yerel seçimi yapılacak. Alacağımız zaferle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Lojistik Üssü'ne ziyaret

Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Başkan Tuna, Ayaş'tan sonra Kahramankazan'da bulunan Lojistik Üssü'nü de ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin ile birlikte Lojistik Üssü'nde çalışanlarla sohbet eden Başkan Tuna, ulaşım sıkıntısının çözülmesi için gerekli talimatları vereceğini söyledi.