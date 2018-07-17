Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 10:37

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 bin 18 çocuğu sünnet ettiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği organizasyonla bu yıl 2 bin 18 çocuğu sünnet ettiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 bin 18 çocuğu sünnet ettiriyor

17 Temmuz 2018 10:37


Büyükşehir Belediyesi, 2000 yılından beri sürdürdüğü sünnet organizasyonuyla binlerce çocuğu ücretsiz sünnet ettiriyor. Her yıl o senenin rakamı kadar çocuğu sünnet ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 2 bin 18 çocukla bu geleneği sürdürüyor. Uzman doktorlar tarafından sterilize bir ortamda sünnet edilen çocuklara Büyükşehir Belediyesi sünnet kıyafetlerini de hediye ediyor. Aileleri ile birlikte sünnet olmak için gelen çocuklara keyifli bir ortam oluşturulurken, çeşitli hediyeler ve ikramlarla da eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlanıyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek toplu sünnet şöleni için hazırlıklar bir yandan sürerken, çocuklar hep birlikte eğlenecekleri sürprizlerle dolu kutlama programı için gün saymaya başladı. Bugüne kadar 34 bin 369 çocuğu sünnet ettiren Büyükşehir Belediyesi, sünnet şölenine kendi imkanlarıyla gelemeyecek aileler ve çocuklarını evlerinden servislerle aldıracak. Bir yandan kayıt yaptıran 6-12 yaş aralığındaki çocukların sünnet işlemi tamamlanırken, bir yandan da yeni kayıt başvuruları alınmaya devam ediyor. Başkent’te yaşayan dar gelirli ailelerin yanı sıra mülteci çocukların da yararlanabileceği sünnet organizasyonu için başvuru adresleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı-Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5, kat 9 Yenimahalle, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezleri olarak belirlendi. Kayıt işlemleri için sünnet olacak çocuk ve velinin kimlik fotokopisi ile ailenin dar gelirli olduğunu belirten belge istenirken, toplu sünnet törenine katılmak isteyen aileler 0312 507 23 09 ya da 507 23 17 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç