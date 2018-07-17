Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 bin 18 çocuğu sünnet ettiriyor

Büyükşehir Belediyesi, 2000 yılından beri sürdürdüğü sünnet organizasyonuyla binlerce çocuğu ücretsiz sünnet ettiriyor. Her yıl o senenin rakamı kadar çocuğu sünnet ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 2 bin 18 çocukla bu geleneği sürdürüyor. Uzman doktorlar tarafından sterilize bir ortamda sünnet edilen çocuklara Büyükşehir Belediyesi sünnet kıyafetlerini de hediye ediyor. Aileleri ile birlikte sünnet olmak için gelen çocuklara keyifli bir ortam oluşturulurken, çeşitli hediyeler ve ikramlarla da eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek toplu sünnet şöleni için hazırlıklar bir yandan sürerken, çocuklar hep birlikte eğlenecekleri sürprizlerle dolu kutlama programı için gün saymaya başladı. Bugüne kadar 34 bin 369 çocuğu sünnet ettiren Büyükşehir Belediyesi, sünnet şölenine kendi imkanlarıyla gelemeyecek aileler ve çocuklarını evlerinden servislerle aldıracak. Bir yandan kayıt yaptıran 6-12 yaş aralığındaki çocukların sünnet işlemi tamamlanırken, bir yandan da yeni kayıt başvuruları alınmaya devam ediyor. Başkent’te yaşayan dar gelirli ailelerin yanı sıra mülteci çocukların da yararlanabileceği sünnet organizasyonu için başvuru adresleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı-Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5, kat 9 Yenimahalle, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezleri olarak belirlendi. Kayıt işlemleri için sünnet olacak çocuk ve velinin kimlik fotokopisi ile ailenin dar gelirli olduğunu belirten belge istenirken, toplu sünnet törenine katılmak isteyen aileler 0312 507 23 09 ya da 507 23 17 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.