Ankara Büyükşehir Belediyesi, “AUTOFEST”te

Ankara’daki bir alışveriş merkezinde 16-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve “7’den 70’e herkes için otomobil tutkusu" sloganıyla açılan festivalde, klasik, modifiye otomobil ve motosikletler, meraklılarına heyecan yaşattı. AUTOFEST’te, uzun yaz tatilinin son gününde minik öğrenciler de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin stantlarında sergilenen itfaiye ve zabıta araçlarını, yakından tanıma fırsatı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na ait MACK modeli kurtarıcı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait Polatlı İstasyonu’nda halen kullanılan International marka 1960 model arasöz, yangına ilk müdahale araçları, Zabıta Dairesi Başkanlığı’na ait motosikletler ve ATV araçları, her yaştan Başkentlinin ilgisini çekti. İtfaiye standında görevliler, çocukları sürücü koltuğuna oturtarak, itfaiyecilerin yangına nasıl gittiklerini anlatırken, büyüklere de “yangın güvenliği” ve “korunma tedbirleri” hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

“ANPARK” tanıtım standı da festivalde

Ankara’da yol boyu otoparklar konusunda yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya geçirilen ve Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ tarafından uygulanan “Güvenli Otopark, Rahat Trafik Sistemi” ANPARK’ın tanıtımı da yapıldı. BELTAŞ görevlileri, stantta, Ankaralılara “Yol Boyu Otoparklar ANPARK Denetiminde” başlıklı açıklamalı bilgiler içeren broşürler dağıttı.

Zabıta Daire Başkanlığı’nın standında da zabıta görevlileri, minikleri zabıta araçlarına bindirdi ve “Tüketici Haklarını Öğreniyorum” konulu kitapçık, büyüklere de “Bilinçli Tüketici Rehberi” dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Dairesi Başkanlığı görevlileri de stantta, Ankaralılara “Ankara Kent Rehberi” ve “Ankara Gezi Rehberi” kitapçıklarını dağıttı.