Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:13

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “AUTOFEST”te

Başkent’te otomobil tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Açık Hava Otomobil Festivali AUTOFEST’e, Büyükşehir Belediyesi de değişik birimleriyle katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “AUTOFEST”te

18 Eylül 2017 14:13


Ankara’daki bir alışveriş merkezinde 16-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve “7’den 70’e herkes için otomobil tutkusu" sloganıyla açılan festivalde, klasik, modifiye otomobil ve motosikletler, meraklılarına heyecan yaşattı. AUTOFEST’te, uzun yaz tatilinin son gününde minik öğrenciler de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin stantlarında sergilenen itfaiye ve zabıta araçlarını, yakından tanıma fırsatı buldu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na ait MACK modeli kurtarıcı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait Polatlı İstasyonu’nda halen kullanılan International marka 1960 model arasöz, yangına ilk müdahale araçları, Zabıta Dairesi Başkanlığı’na ait motosikletler ve ATV araçları, her yaştan Başkentlinin ilgisini çekti. İtfaiye standında görevliler, çocukları sürücü koltuğuna oturtarak, itfaiyecilerin yangına nasıl gittiklerini anlatırken, büyüklere de “yangın güvenliği” ve “korunma tedbirleri” hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.



“ANPARK” tanıtım standı da festivalde


Ankara’da yol boyu otoparklar konusunda yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya geçirilen ve Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ tarafından uygulanan “Güvenli Otopark, Rahat Trafik Sistemi” ANPARK’ın tanıtımı da yapıldı. BELTAŞ görevlileri, stantta, Ankaralılara “Yol Boyu Otoparklar ANPARK Denetiminde” başlıklı açıklamalı bilgiler içeren broşürler dağıttı.


Zabıta Daire Başkanlığı’nın standında da zabıta görevlileri, minikleri zabıta araçlarına bindirdi ve “Tüketici Haklarını Öğreniyorum” konulu kitapçık, büyüklere de “Bilinçli Tüketici Rehberi” dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Dairesi Başkanlığı görevlileri de stantta, Ankaralılara “Ankara Kent Rehberi” ve “Ankara Gezi Rehberi” kitapçıklarını dağıttı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç