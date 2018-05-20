Her yaştan binlerce Başkentli hem hijyenik hem de lezzetli yemeklerin yer aldığı iftar çadırlarında hep birlikte dualarla oruçlarını açtı. İftar çadırlarında bir araya gelen Başkentliler, iftar saatine kadar sohbet edip, Ramazan ruhuna uygun dayanışma, birlik ve beraberliğin güzel örneklerini oluşturdular. Hep birlikte dualarla oruçların açılmasının ardından yemeklerini yiyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün Metro ve Ankaray istasyonlarında vatandaşlara iftarlık ikramlarda da bulunacak.