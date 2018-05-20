Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 11:51

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri iftar çadırlarında buluşturuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 9 ayrı bölgede kurduğu iftar çadırları binlerce Başkentliyi aynı masada buluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri iftar çadırlarında buluşturuyor

20 Mayıs 2018 11:51


Her yaştan binlerce Başkentli hem hijyenik hem de lezzetli yemeklerin yer aldığı iftar çadırlarında hep birlikte dualarla oruçlarını açtı. İftar çadırlarında bir araya gelen Başkentliler, iftar saatine kadar sohbet edip, Ramazan ruhuna uygun dayanışma, birlik ve beraberliğin güzel örneklerini oluşturdular. Hep birlikte dualarla oruçların açılmasının ardından yemeklerini yiyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya teşekkür ettiler.


Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün Metro ve Ankaray istasyonlarında vatandaşlara iftarlık ikramlarda da bulunacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç