Yapılacak yeni bulvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişiyle birleşen Angora Bulvarı’nı Bilkent Şehir Hastanesine kadar uzatacak. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişine ayrıca inşa edilecek çok katlı kavşakla birlikte sürücüler, Angora Bulvarı’ndan hem Eskişehir yoluna hem de Bilkent Şehir Hastanesine kesintisiz devam edebilecek.

Bir yandan Başkent’in dört bir tarafındaki yeni yol açım, köprülü kavşak yapım ve genişletme çalışmalarını sürerken, açılışı için gün sayan Bilkent Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Dev sağlık kampüsüne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bölgeyi diğer noktalarla birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün ulaşım ağını da genişletiyor.

Amaç kesintisiz trafik

Angora Bulvarı’nın hem Ankara hem de Beysukent istikametlerinde iki yönlü olarak sürekliliği sağlayacak olan yeni kavşak ve bulvar çalışmasına ilişkin bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, yeni yol çalışması sayesinde Hacettepe-Beytepe Kampüs yolu kesişiminde oluşan araç trafiğinin de rahatlayacağını ifade etti.

Yeni bulvarın ve çok katlı kavşağın Bilkent Şehir Hastanesine ulaşım kolaylığı sağlayacağını belirten yetkililer, "Hacettepe Üniversitesi girişinde yer alacak çok katlı kavşak 3 gidiş-3 geliş olacak. Bu üst geçit sayesinde Angora Bulvarı’nda trafik akışında süreklilik sağlanacak ve Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) istikametine gitmek isteyen araçlar 2 şerit olarak ardgerme ile yollarına devam edebilecekler" diye konuştu.

102 metre genişliğinde üst geçit

Kavşakta yapılacak üst geçidin, toplam uzunluğunun 102 metre olacağını kaydeden yetkililer, bu üst geçidin Beysukent istikametinin 72 metre, Ankara merkez istikametinin ise 100 metre uzunluğunda yapılacağını söyledi.

Üst geçidin teknik bilgilerini de paylaşan yetkililer, üst geçidin 5 açıklıklı, 4 orta ayak ve 2 kenar ayaktan oluşacağını, ana ve yan yolların birbirinden ayrılacağını ifade etti. Sürücüler, üç katlı kavşağın en alt katından Hacettepe Üniversitesine, bir üst katından Bilkent Şehir Hastanesine bağlantı sağlarken, en üst katından da Angora Bulvarı’ndan Eskişehir yoluna geçiş yapabilecek.

Eskişehir yolu bağlantısıyla Şehir Hastanesine direkt geçiş

Büyükşehir Belediyesinin bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak çalışmaları bunlarla da sınırlı kalmayacak.

Eskişehir Yolu gidiş istikametinden Bilkent Şehir Hastanesine direkt ulaşımı sağlayacak, Bilkent ve Hacettepe Köprüleri’nde trafik yoğunluğunu azaltacak olan bir diğer yeni yol çalışmasına daha başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, Eskişehir yolundan Bilkent Şehir Hastanesine alternatif ulaşımı sağlayacak yeni üst geçit projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Eskişehir yolundan Danıştay ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasından Bilkent Şehir Hastanesi istikametine dönüşü sağlayacak yeni bir üst geçit köprüsünün çalışması başladı. 2 şerit olacak bu üst geçidi kullanmak isteyen araçlar, Mahall Ankara önünden giriş yapıp, Eskişehir yolunu üstten geçecek ve Danıştay ile Bakanlık arasındaki yoldan, Bilkent Şehir Hastanesine kesintisiz şekilde bağlanabilecek. Toplam uzunluğu 288 metre olacak yeni üst geçit çalışmaları kapsamında yayalar için de 2 adet asansör ile 2,5 metre genişliğinde ve 108 metre uzunluğunda yaya yolu imalatı yapılacak."