Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinde yeni dönem hazırlıkları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem hazırlıklarına başladı. Başkentli çocukların görüşlerini, fikirlerini, çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararları aldıkları ve çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisinin yeni dönem başvuruları 1 Ekim'de başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edecek. Çocuk Meclisinin yeni dönem üyeleri 11 Kasım'da gerçekleşecek seçimle belirlenecek.

Başvuru formlarını teslim ettikleri merkezlerde kendilerini tanıtarak oy toplamak ve Çocuk Meclisinde görev almasını istedikleri çocuklara oy vermek için heyecan dolu bir seçim atmosferine girecek olan çocuklar, böylece demokratik bir seçim sürecini de küçük yaşta tecrübe etmiş olacak. Seçimlerin yapılmasının ardından en çok oyu toplayarak göreve başlayacak olan 24. dönemin 150 yeni Meclis üyesi, çalışmalarını Sıhhiye'deki Çocuk Meclisi binasında sürdürecek. Çocuk Meclisi üyeleri ayda üç pazar günü komisyon ve genel kurul toplantıları için bir araya gelerek yeni kararlara imza atacak. İlk ve ortaokula devam eden 9-14 yaşlarındaki çocukların (2005-2010 arası doğumlular), 1-31 Ekim tarihleri arasında başvurularını Çocuk Meclisi, Akyurt Aile Yaşam Merkezi, Sincan Çocuk Kulübü, Sincan Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü, Batıpark Çocuk Kulübü, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ve Çocuk Kulübü, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Altındağ Çocuk Kulübü, Mamak Çocuk Kulübü, Planet Aile Yaşam Merkezi ve Çocuk Kulübü, Yenimahalle Gençlik Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezine yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın çalışmalarını yakından takip ettiği ve sık sık bir araya geldiği Çocuk Meclisi üyeliği için başvuru formlarına ayrıca okullardan ve Çocuk Meclisinin resmi WEB sayfasından da (https://cocukmeclisi.ankara.bel.tr) ulaşılabilecek. Türkiye'de ve dünyada kendine ait binası olan tek Çocuk Meclisi olma özelliğine sahip olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeliği için daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0312 431 55 26 numaralı telefonu arayabilecek.