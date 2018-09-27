Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezi bünyesindeki Çoçuk Kulübü Ve Gençlik Merkezi üyeleri dönem sonu etkinliği düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çubuk Aile Yaşam Merkezi'ne yaz dönemi boyunca kurslara gelen Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezi üyeleri, dönem sonu etkinliği düzenleyerek çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergiledi.

Çubuk Aile Yaşam Merkezi içerisindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Yılmaz ile AK Parti Çubuk Kadın Kolları Başkanı Tuğba Aydos katıldı.

Gösteri Şöleni

Programda üyeler Kafkas Halk Oyunları gösterisiyle büyük alkış alırken, ilahi, keman, gitar, bağlama ve ney dinletisiyle de kulakların pasını sildiler.

Programda ayrıca Boks, Kıck-Boks ve Wushu-Sanda kurslarına katılan ve aralarında ulusal turnuvalarda pek çok başarıya imza atmış kursiyerlerin de bulunduğu grupların spor gösterileri de heyecanla izlendi.

Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezi üyelerinin yaz boyunca takı tasarım, el sanatları ile resim kurslarında hazırladıkları ürünlerin bulunduğu sergi ise beğeni topladı.