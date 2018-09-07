Genel Kurulu, Ankara’da toplandı. Türkiye ile birlikte 16 üye ülkenin belediye başkanları ile temsilcilerinin katıldığı toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2018-2020 dönem başkanlığına seçildi.

Ankara’da toplanan ve Türkiye ile birlikte 16 üye ülkenin belediye başkanları ile temsilcilerinin katıldığı Genel Kurulunda Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2018-2020 dönem başkanlığına seçildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ev sahipliğinde gerçekleşen genel kurulda, 9 maddelik “Ankara Deklarasyonu” da oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul toplantısının kapanış konuşmasında önemli mesajlar veren Başkan Tuna, Dünya İdari Kentler Birliğinin öncelikli hedefinin 16 olan üye sayısını artırmak olduğunu söyledi. Dünyanın her bölgesindeki idari kentlerin ve başkentlerin ortak sorunlarına çözüm üreterek deneyim paylaşımında bulunma kararı aldıklarının altını çizen Başkan Tuna, şunları söyledi:

“Birliğimizin daha etkin ve verimli hale gelmesi ve üyelerimiz arasında daimi bir köprü vazifesi görmesi için her türlü imkanı oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu dönem boyunca hem üye sayımızın artırılması hem de Birliğimizin aktivitelerinin çeşitlendirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacaktır. Bu bağlamda kentsel sorunları gündemine alan BM-Habitat, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), İslam Başkentleri ve Kentleri Birliği (OICC) gibi uluslararası teşkilatlar ile yakın işbirliği içerisinde olacağız.”

“Kentlerimizi daha yaşanır hale getireceğiz”

Genel kurula katılan tüm üye ülkelerin belediye başkanları ve temsilcilerine teşekkür plaketi veren Başkan Tuna, ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Kent Orkestrası’nın konser verdiği, FOMGET Halk Dansları Topluluğu’nun oyunlarıyla renklendirdiği gala yemeğinde konuşan Başkan Tuna, “Kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için yapacağımız çalışmalarda öncü bir rol üstleneceğiz” dedi.

Ankara Deklarasyonu yayınlandı

Genel kurulda üyelik başvurusu yapan Niamey, Tahran, Mogadişu, Maputo ve Saraybosna kentlerinin de üyeliklerinin gelecek yönetim kurulu toplantısında görüşülmesi kararlaştırılırken, toplantı sonunda “Ankara Deklarasyonu” yayınlandı. Nüfus artışına bağlı yerleşim ve göç sorunu, kentsel dönüşüm konularında ortak akılla çözümler üretme konusunda uzlaşan birlik üyeleri, insanı merkez alan ve insan odaklı projeler üretilmesi konusunda da uzlaştı. Bilgi teknolojilerinin kent hizmetlerinin neredeyse tüm alanlarında uygulamasının kentin refah ve yaşam standartlarını yükseltmede olumlu katkı sağladığına dikkat çekilen deklarasyonda şu başlıklar kabul edildi:

1. Sloganımız “Daha Yaşanabilir İdari Kentler ve Başkentler"dir.

2. Kentlerde sürdürülebilir, çevre dostu, yenilikçi teknolojilere önem verilmeli, buna uygun yeni idari birimler oluşturulmalıdır.

3. Akıllı kent uygulamaları ile kentlerimizi sadece yenilikçi bir şekilde yönetmek değil aynı zamanda yoksulluk, cinsiyet ayrımı, eşitsizlik, enerji yönetimi, istihdam gibi temel sorunların çözümü için stratejik bir yaklaşım olduğu kabul edilmelidir.

4. Sürdürülebilir büyüme ve yaşam kalitesinin artırılması için insan ve toplumu merkeze alan bilgi iletişim teknolojileri ile bağlanmış bir süreç oluşturulmalıdır. Bu bağlamda özel hayat ve kişisel verilerin korunmasına özel önem verilmelidir.

5. Kentlerde temel insani ve sosyal ihtiyaçları sağlamaktan uzak alanların kentsel dönüşüm metotlarıyla yeniden tasarlanmasının gerektiğine inanıyoruz.

6. Dönüşüm projeleri gerçekleştirilirken koruma, sürdürülebilirlik, verimlilik, afet durumlarında koruyucu ve önleyici tedbirlerin planlanması gibi tüm unsurlar bir arada düşünülmelidir.

7. Kentsel dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için yasal, yönetsel ve örgütsel yapılar geliştirilmeli, merkezi hükümetler ile yerel yönetimler tüm paydaşlar ile birlikte BM İnsani Yerleşme Küresel Raporu’nda mutabık kalınan yeni kentsel planlamanın prensipleri çerçevesinde koordineli olarak çalışılmalıdır.

8. Kentsel dönüşüm alanlarında tarihi dokunun korunması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur.

9. Dünya İdari Kentler Birliği üyesi ve katılımcı kentler olarak deneyimlerimizi diğer kentler ile paylaşmalı ve üyeler arası işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeliyiz."

Konuk belediye başkanları için Başkent gezisi de düzenlendi. Konuklar, ANKAPARK’ı ve ardından Çankaya Hanımlar Lokali, Hacı Bayram Camii, Augustus Tapınağı ve Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanı’nı gezerek, Ankara’nın tarihi ve kültürel yerleri ile Büyükşehir Belediyesinin projelerini yakından tanıma fırsatı buldu.