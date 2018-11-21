Ankara Büyükşehir Belediyesi güçlü filosuyla kışa hazırlıklarını tamamladı

Kar küremeden tuz atma araçlarına, kaldırım üzeri kar temizlemeden dozere kadar her türlü karla mücadele aracının yanı sıra deneyimli personeliyle başkentin 25 ilçesi ve mahallelerinde (köy), tek bir vatandaşın bile mağduriyet yaşamaması için gece gündüz hazır bekleyen ekipler, bu yıl da başkent yol ve kaldırımlarını açık tutmak için çalışacak.

354 kamerayla başkent yolları izleniyor

Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan tıkalı yolların belirlenebilmesi, tüm yolların gün boyu açık tutulabilmesi ve karla mücadele araçlarının etkin, hızlı bir şekilde yoğun bölgelere yönlendirilebilmesi için başkent yollarını hem Güvercinlik'teki hem de merkezdeki kontrol noktasında 354 ayrı kamerayla sürekli takip ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, “Araçlarımızda bulunan mobil araç takip sistemleriyle, hangi aracın nerede bulunduğunu belirleyebildiğimiz için yoğun olduğu tespit edilen bölgeye en yakın araca telsizle hemen ulaşıp, yönlendirmeyi hızlı bir şekilde yapabiliyoruz” bilgisini veriyor.

100 bin ton tuz stoğu

Soğuk kış aylarında, başkenti etkisi altına alan kar yağışı ve buzlu yolları açık tutarak, özellikle sürücülerin güvenli sürüş yapabilmesi adına 50 kritik noktada sürekli araç beklettiklerini ifade eden yetkililer, Güvercinlik'te bulunan Fen İşleri Daire Başkanlığı Araç Merkezinde de 100 bin ton tuz stoğunun bulundurulduğuna dikkat çekiyor.

Birçok belediyeye örnek karla mücadele çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele konusunda operatörden laboranta kadar uzman personeli, 7/24 hazır bekletiyor.

Personel bilgisi:

-981 şoför,

-652 operatör,

-286 işçi,

-50 usta,

-273 formen, mühendis, teknisyen, topograf, saha kontrol görevlisi,

-22 çağrı merkezi ve araç takibi bilgi işlem,

-6 laborant,

-90 bölge sorumlusu ve kontrolör memur

Araç filosu:

-100 Bin tuz stoğu

-4 kar küreme ve tuz atma aracı,

-81 unimog kar küreme ve tuz atma aracı,

-81 kürekli ve tuz atma aparatlı kamyon,

-434 normal kamyon,

-75 kamyonet 4x4 arazi aracı,

-57 greyder,

-65 kazıyıcı-yükleyici,

-10 kar bıçaklı kazıyıcı-yükleyici,

-35 loder (lastikli kepçe),

-29 dozer,

-5 rotatif (kaldırım üzeri kar temizleme ve püskürtme aracı),

-1 büyük rotatif.

“Mevsim şartlarına uygun lastik kullanın”

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele konusunda 7/24 görev başında olduğunu ancak trafikte herhangi bir sorun yaşanmaması için vatandaşlara da görevler düştüğünü belirten yetkililer, “Vatandaşlarımız da lütfen kış şartlarına uygun lastikleri olmadan trafiğe çıkmasın” uyarısında bulunuyor.