Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmekten personeline

Ankara Halk Ekmek Fabrikasının belirli aralıklarla verdiği eğitim, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildi. Halk Ekmek Fabrikası Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde personele temel olarak ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği ile gıda işletmelerinin uyması gereken hijyen kuralları anlatıldı. Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisleri tarafından verilen eğitime, Ankara Halk Ekmek Fabrikası personeli ve büfe işletmecileri katıldı. Sağlıklı bir gelecek için “önce hijyen” ilkesini baz alan eğitim programında, gıdanın depolama yöntemleri, gıda zehirlenmelerinin sebebi ve önemi, mikroorganizmaların çoğalma sebepleri, ekmeğin taşınma şekilleri, saklama koşulları gibi önemli konularda bilgiler verildi. 200 personelin katıldığı eğitim sonunda personeller sınava tabi tutulurken, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından başarılı bulunan personele sertifika verilecek.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, periyodik olarak devam edecek eğitim programlarına tüm personelin katılma zorunluluğu olduğunu belirterek, “Halk Ekmek olarak vatandaşlarımızın sağlığı bizim ilk önceliğimiz. Hem personelimizin kendi sağlığını hem de halkımızın sağlığını göz ardı edemeyiz. Halk Ekmeğin üretiminden tüketimine kadar olan süreçte hijyen en çok dikkat edilmesi gereken husus. Vatandaşımızın hassasiyeti ise bizim için çok önemli. Bu yüzden biz de bu konuda çok hassasız” dedi.