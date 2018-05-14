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14 Mayıs 2018 17:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırlarında Başkentlileri ağırlayacak

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı boyunca, Başkent’in 9 ayrı noktasında kurulacak iftar çadırları Başkentlileri buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırlarında Başkentlileri ağırlayacak

14 Mayıs 2018 17:41


Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında iftar çadırlarını Başkent’in 9 ayrı bölgesine kuracak ve her gün ortalama 12 bin Başkentliyi ağırlayacak. Siteler, Beşevler Metro İstasyonu çıkışı, Sincan, Mamak, Pursaklar, Polatlı, Yenimahalle, Mamak ve Altındağ’da kurulacak olan dev çadırlarda ay boyunca 360 bin Başkentlinin aynı sofrada iftar açması hedefleniyor. Hava sıcaklıklarının da yüksek olacağı düşüncesiyle klima önlemi de alan Büyükşehir Belediyesi, iftar çadırlarına iftar programlarının izlenebilmesi için LCD ekran televizyonlar da yerleştirdi. Vatandaşlara her gün EGO yemekhanesinde hazırlanan ve en az 4 çeşit yemekten oluşan menü ikram edilecek. Ramazan ayının ilk günü olan 16 Mayıs Çarşamba günü açılacak olan İftar çadırlarının kurulacağı alanların adresleri ise Siteler - Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mah. Selçuk Cad. Siteler itfaiyesi karşısı, Beşevler Metro İstasyonu çıkışı, Sincan - Sincan Kent Meydanı - Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 cad. Kent meydanı, Mamak - Akdere Merkez Camii Yanı, Pursaklar - Karacaören Toki Blokları İçi, Polatlı - Heykel Meydanı, Yenimahalle - Demetevler Hastane Metro İstasyonu Açık Otopark Üst Kademe, Mamak - Kusunlar Toki Konutları - Zirvekent ve Altındağ - Hüseyingazi Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı içi olarak belirlendi.


Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında da metro ve ankaray istasyonlarında da iftar ikramlarında bulunacak. Şehir dışından gelen, işten veya okulundan çıkan, davetli olduğu yere yetişmeye çalışan vatandaşlara da metro ve ankaray istasyonlarında içerisinde poğaça, su ve ıslak mendil bulunan paketleri ikram edilecek. Ramazan ayında gıda yardımlarını da artıracak olan Büyükşehir Belediyesi, mahallerde belirlenen noktalarda kişi başı günlük bir ekmek dağıtımına da devam edecek.




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