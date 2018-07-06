Büyükşehir Belediyesi, bacaların tıkanma ve çekmeme riskine karşı temizliğini yaptıracak vatandaşlara önemli bir avantaj sağlayacak. Ankara İtfaiyesi, kış ayları başlamadan ve yoğun talep nedeniyle gecikmelere yol açmamak amacıyla 15 Eylül tarihine kadar baca temizliği yaptırmak isteyen Başkentlilere yüzde 25 oranında indirim imkanı sunacak. Kış aylarında görülen karbonmonoksit zehirlenmeleri ve yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini hatırlatan İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri vatandaşlara apartman, konut ve iş yerlerinin bacalarını düzenli olarak temizlettirmeleri uyarısında bulundu. Doğal gaz ve diğer yakıt atıklarının hava çıkış noktası olan bacaların temizliğinin önemine vurgu yapan yetkililer, özellikle yaz aylarının bu kontrollerin daha hızlı şekilde yapılması için fırsat olduğunu kaydettiler.

Baca yangınlarından korunmak için sanayide 3 veya 6 ayda bir, konutlarda ise yılda en az bir kez bacaların temizletilmesi gerektiği öneriliyor. Vatandaşların kendi başlarına değil profesyonel destek almalarının hayati öneme sahip olduğunu belirten Ankara İtfaiyesi yetkilileri 2015 yılında 7 bin 602, 2016 yılında 5 bin 350, 2017 yılında 3 bin 235 ve 2018 yılının ilk yarısında ise 658 baca temizlendiğini kaydettiler. Baca temizletme sayısının her yıl düşmesinin sebebinin ise kentsel dönüşüm ile binaların yenilenmesi, gecekonduların yıkılması ve hermetik bacalı kombilerin kullanılmaya başlanması olarak açıklayan yetkililer, apartman yönetimlerini de baca temizliği konusunda daha duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.

Bacalarını temizletmek isteyen vatandaşların, Turgut Özal Bulvarı No: 9 İskitler adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na müracaat etmesi ve baca temizliği ücretini yatırması gerekiyor. Başkentliler, 0312 341 41 60/1144 ve 1145 numaralı telefon numarasını arayarak ayrıntılı bilgi alabilecek. Bu yılki baca temizliği ücret tarifesi ve indirimli fiyatları ise soba - kombi bacası 33,75 TL, kazan bacası tekli 67,50 TL, kazan bacası çiftli 142,50 TL, sanayi ve lokanta bacası 180 TL, şömine bacası 67,50 TL ve barbekü bacası 67,50 TL şeklinde belirlendi.