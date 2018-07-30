Ankara Büyükşehir Belediyesi mültecilerin yanında

2017-2018 yıllarında Ankara’da yaşayan mültecilere yönelik birçok konuda çalışma yürüten büyükşehir belediyesi, sosyal yardım konusunda da desteklerini sürdürüyor. Mülteci ailelere; gıda, temizlik, ekmek, eşya, giysi ve kırtasiye yardımlarının yanı sıra yakacak desteği de sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitim alması konusunda da mültecilerin en büyük destekçisi oldu.

365 bin koli gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Büyükşehir belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından son 1,5 yıl içinde Başkent’te yaşayan 45 bin 688 mülteciye; 63 kiloluk toplam 365 bin 504 koli gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Yakacak konusunda da desteğini esirgemeyerek mültecilerin evini ısıtan büyükşehir belediyesi, 33 bin 402 mülteciye ise toplam 133 bin 608 ton kömür yardımı yaptı.

Ekmek yardımı

Büyükşehir belediyesi, 14 bin 642 mülteciye ayrıca her gün olmak üzere toplamda 17 milyon 570 bin 400 adet ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. İçerisinde çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, elektrikli süpürge, şofben, kanepe, yatak ve sobanın da yer aldığı beyaz eşya, mobilya ve elektrikli ev aletlerinden oluşan 2 bin 347 eşya desteği de sağlayan büyükşehir belediyesi, 847 mülteci ailenin yuva kurmasına destek oldu.

Mülteci çocukları da unutmayan büyükşehir belediyesi, giysi, bot, kaban, okul çantası ve kırtasiye desteğiyle de 7 bin 600 mülteci çocuğun da ihtiyacını giderdi. büyükşehir belediyesi sadece Başkent’teki mültecilerin değil diğer şehirlerdeki mültecilere de yardım elini uzatarak bot, kaban ve battaniye yardımında bulundu.

Eğitim desteği

Çocukların ve ailelerin eğitimine önem vererek birçok konuda çalışma yürüten büyükşehir belediyesi, mülteci çocukların da eğitimden geri kalmamalarını sağladı. İlk etapta Altındağ Gençlik Merkezi ve Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’nde bugüne kadar 3 bin 800 mülteci çocuğa Türkçe kursu verildi.