Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı’na hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için EGO ve ASKİ başta olmak üzere tüm birimlerinde gerekli önlemleri aldı. EGO otobüsleri, her bayram olduğu gibi bu bayram süresince de ücretsiz olacak. Başkentliler, Bayram süresince talep ve şikayetlerini, 7/24 açık olan ALO 153 hattına iletirken, Zabıta ve İtfaiye ekipleri de tatil süresince görev başında bulunacak.

Türkiye’de ilk olarak Ankara’da başlatılan ve gelenek halini alan bayramda ücretsiz seyahat uygulaması, 3 günlük Ramazan Bayramı süresince (25 Haziran Pazar, 26 Haziran Pazartesi, 27 Haziran Salı) devam edecek. Bayramlarda vatandaşların, ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmeleri, istedikleri yerlere rahatça ulaşabilmeleri için EGO bünyesindeki otobüslerle ücretsiz yolcu taşıması uygulamasıyla Başkentliler otobüslere Ankarakart’ı okutmadan binebilecekler.

Mezarlıklara kolay ulaşım

Ankaralıların, arife gününden itibaren mezarlıklara kolay gidebilmeleri için EGO otobüsleri sefer yapacak. Arife günü otobüslerde normal tarife uygulanacak, Bayram süresince ise ücretsiz olacak. Mezarlıklara seferler şöyle olacak:

Karşıyaka Mezarlığı’na, Hastane metro durağından (Yenimahalle) kalkacak 210 No’lu otobüs hattıyla, 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek. 354 No’lu otobüsle Elmadağ, 397 No’lu otobüsle de Yeşildere’den 07.00 ile 19.00 saatleri arasında sefer yapılacak. Mamak Ortaköy Mezarlığı’na Başkentliler, Doğanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi stat karşısındaki duraktan, 359 No’lu Gökçeyurt, Ortaköy Kızılcaköy-Ulus hattında çalışan otobüsle, 06.00-21.00 saatleri arasında gidebilecek. Sincan Cimşit Mezarlığı’na, arife günü Sincan Lale Meydanı 50328 no’lu duraktan, 599 no’lu özel servisle, 9.30 - 21.00 saatleri arasında ulaşım sağlanacak. Cimşit Mezarlığı’na ayrıca, Sıhhiye’den kalkacak 514-2 no’lu otobüs, Yeni Cimşit Mahallesi Cimşit Serpmeler Durağı arasında 06.40 ile 22.00 saatleri arasında ulaşımı sağlayacak. Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarında vatandaşların yakınlarını rahatlıkla ve huzur içinde ziyaret edebilmeleri için de arife ve bayram süresince mezarlıklar içinde ring seferleri düzenlenecek. Bayram süresince araçlarıyla Karşıyaka Mezarlığı’nı ziyaret edecek vatandaşlar, 6. kapıdan girecekler, 5. Kapıyı kullanarak mezarlık alanından çıkabilecekler. 2. Kapıyı sadece engelli belgesi olan araç sürücüleri kullanacak.

Belediye birimleri görev başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Bayram süresince tüm birim ve bağlı genel müdürlükleriyle görev başında olacağı hatırlatılarak, ALO 153 ‘Mavi Masa’nın bayramda 7/24 çalışarak, Ankaralıların dilek, talep ve şikayetlerini almaya devam edeceği bildirildi. ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza ekiplerinin de 24 saat aralıksız görev yaparak, bayram süresince Başkentlilerin acil ihtiyaçlarını karşılayacakları ifade edildi. Vatandaşların ASKİ’ye ALO 153 no’lu telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de arife gününden itibaren gıda kontrollerini sıklaştırarak, vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerine imkan sağlayacak. Bayram süresince vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzlukları, ALO 153 ve Zabıta Daire Başkanlığı’nın 231 79 84 numaralı telefonuna iletebilecekler.

İtfaiye’den uyarılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da diğer günlerde olduğu gibi, Ramazan Bayramı süresince 7/24 mesaisini sürdürecek. Bayram süresince piknik yerlerine gidecek vatandaşların yangın çıkmaması için yaktıkları ateşi söndürdüklerinden emin olmaları konusunda çok dikkatli olmalarını isteyen itfaiye yetkilileri, ayrıca tatile gideceklerin, evlerindeki elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını mutlaka kapatmaları gerektiğine dikkat çektiler. İtfaiye yetkilileri, özellikle barajlar, göller, ırmak ve su birikintilerine serinlemek için girecekler konusunda aileleri, “Aman dikkat çocuklarınızı kontrol edin, bayram acıya dönüşmesin” uyarısında bulundu.