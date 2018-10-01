Ankara Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazileri unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Şehit ve Gaziler Günü" dolayısıyla anma programı ve İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenledi.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanı Enes Sazak, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile çok sayıda gazi ve şehit ailesi katıldı. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi üyelerinin hazırladığı program, dualarla anılan şehitler için saygı duruşuyla başladı. Minik üyelerin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından çeşitli gösterilerle devam eden “Şehit ve Gaziler Günü Programı” izleyenleri duygulandırdı.

Törende, 15 Temmuz şehit ve gazileri de unutulmadı. Dursun Ali Erzincanlı'nın hain darbe girişiminde destan yazan şehitler için kaleme aldığı "30 Kuş" isimli şiirinin okunması salonda duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çocuk Kulübü üyelerinden Yağız Kutlu'nun okuduğu şiir, uzun süre ayakta alkışlandı.

Programın sonunda yapılan İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda dereceye giren üyelere de çeşitli hediyeler verildi.