Ankara Büyükşehir Belediyesi "Sıfır Atık" için düğmeye bastı

Büyükşehir Belediyesi’nde bundan sonra masa altı çöp kutuları kullanılmayacak. Belediye çalışanlarının çöpü kaynağında ayrıştırması için kat koridorlarına kağıt, plastik, cam, metal, organik atıklar ve bütün bu atıkların geri kazanımı için atık biriktirme ekipmanları yerleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi “Sıfır Atık” projesine 6 Ağustos’ta resmen başlayacak. Belediye içerisindeki geri dönüşüm çalışmaları aynı zamanda belirlenecek pilot ilçelerde de uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü, tarafından “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde belediye personeline hem projenin detayları tanıtıldı hem de ilk eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında, personelin çalıştığı ortamda kendi “çöp”ünü nasıl ayrıştıracağı slayt ve videolarla anlatıldı. Toplantıda ayrışan çöplerin ne şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi verilirken, hem doğanın kazanacağı hem de çevre bilinci aşılanacağına vurgu yapıldı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü yetkilileri, 6 Ağustos tarihinden itibaren belediyenin tüm birimlerinde masa altı çöplerinin kaldırılacağını kaydettiler. Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, "Sıfır atık projesi hem ülkemize hem doğamıza kazandıracak. 1 ton atık kâğıdın geri dönüşümü 17 ağacın kesilmesini engelliyor. 17 ağaç diyip geçemeyiniz 17 kişi için oksijen üretiyor, 17 ağacımızı kurtarmış oluyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çalışma alanlarında koridorlarda bulunan geri dönüşüm üniteleriyle personelin çöplerini niteliğine uygun bölümlere atacağını belirten yetkililer, “Çalışan personel sayısı da dikkate alınarak kat koridorlarına kağıt, plastik, cam, metal, organik atıklar ve bütün bu atıkların geri kazanımı için atık biriktirme ekipmanları yerleştirilecek” dediler.

Tüm çalışanların çöplerini ayrıştırarak belirlenen noktalara atacağını belirten yetkililer, böylece çöplerin kaynağından ayrı biriktirme toplama depolama ve uzaklaştırılması sağlanacağına dikkat çektiler. İçeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle insan ve çevre zararlı etkileri bulunan elektrikli ve elektronik atıkların başında yer alıyor. Pil, florasan ve ampul gibi atıklarında dikkatle toplanması ve ayrıştırılması gerektiğini ifade eden yetkililer, "İçerisinde bulunan altın, gümüş, bakır gibi değerli madenlerin geri kazanımı açısından da önemli olan bu atıklar için de özel toplama alanları oluşturulacak. Belediye personeli yalnızca çalışma alanında kullandığı değil evde bulunan bu tarz atıklarını da belediye binası içinde yer alan özel atık alanlarına atabilecek” diye belirtti.

Çalışma alanlarının yanı sıra personel yemekhanesinde de atık ayrıştırma yöntemi uygulanacağını dile getirilen toplantıda yetkililer, personel yemeklerini yedikten sonra atıklarını cam, plastik, kağıt, gıda ve organik bölümlerine atacağını söylediler. Yetkililer, yemek atıklarının hayvan barınaklarına gönderilirken, meyve atığı gibi organik atıklar kompost makinesinden geçirilerek elde edilecek bir çeşit gübre olarak peyzaj çalışmalarında kullanılacağını kaydettiler. Bitkisel atık yağlarında ayrıca toplanacağını vurgulayan yetkililer, “Belediye içerisinde oluşturulacak atık yağ kumbaralarına personel evden getireceği atık yağları da atabilecek. Kaynağında ayrıştırılan atıklar belediye içerisinde oluşturulan atık depolama alanında toplanacak ve ilgili kuruluşlarla yapılacak çalışma kapsamında çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılacak” dedi.