Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hazırlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Başkent'te düzenlenecek olan ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'' kutlamalarına bir dizi etkinlikle destek verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Başkent'te düzenlenecek olan ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'' kutlamalarına, bir dizi etkinlikle destek verecek. TBMM önünde başlayacak ve Ulus 1. Meclis'te sona erecek olan dev kortej güzergahı boyunca kuracağı çadırlarda vatandaşlara bayrak ve su ikramında bulunacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu güzergahta Başkent sokak ve caddelerini bayraklarla süsleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın katılımlarıyla gerçekleşecek olan Anıtkabir'deki resmi törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde kutlama kabul töreni ile devam edecek.

Cumhuriyetin 95. Yıl dönümü kutlamaları, saat 13:30'da dev kortej ile daha da renklenecek. TBMM önünden başlayarak, Kızılay-Sıhhiye-Ulus'u takiben 1. Meclis önünde sona erecek olan kortej geçişi sırasında, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılay AVM, Ulus dolmuş durakları ile 100. Yıl Çarşısı önünde kurulacak olan çadırlarda vatandaşlara ücretsiz Türk bayrağı dağıtılacak ve su ikramında bulunulacak. Büyükşehir Belediyesi, korteje katılacak tören birliklerine güne özel giydirilmiş temizlik araçları ve motorize zabıta ekipleriyle birlikte destek verecek.