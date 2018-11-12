Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden atık temizliği

Başkent'te geçimini kağıt toplayarak sürdürenler tarafından oluşturulan kağıt birikintileri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından temizleniyor. Ekipler son olarak Çankaya ilçesinde Çiğdem Mahallesi Şirin Tepe mevkiindeki gecekondularda yaşayan ve bulundukları alanda kağıt ve hurda biriktirenlere yönelik operasyon düzenledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Mahalli Çevre Kurulu Kanunu'nda yer alan 2017/65 sayılı karar ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen atık temizliği ile şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren atıklar bölgeden bertaraf edildi. Bölgede ikamet eden vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, bölgeyi kirli atıklardan tamamen arındırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, Başkent'te atıklar ile ilgili gelen tüm şikayetleri dikkate aldıklarını belirterek, "Mahalle sakinlerinin yapılan çalışmadan etkilenmemesi için yazılı ve sözlü yapılan uyarıların ardından söz konusu alan, hurda ve kağıt atıklardan tamamen temizlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Mahallesi'nde 100 kamyon atık malzeme toplandı

Bu tarz usulsüz çalışmalara fırsat verilmeyeceğini belirten Yücel, vatandaşların insan ve çevre sağlığı açısından duyarlı olmasını ve Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na bildirmeleri uyarısında bulundu. Büyükşehir Zabıta ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen operasyonlara, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ve Emniyet güçleri de destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin titizlikle yürüttüğü koordineli çalışma sonucunda Çiğdem Mahallesi'nde 100 kamyon atık malzeme toplanarak, Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama alanına götürüldü.