Ankara Büyükşehir Belediyesinden bayram temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çevre ilçelerde temizlik seferberliği başlatarak, Ankara’yı bayrama hazırlayacak. Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri merkez ilçelerdeki rutin temizlik çalışmalarını da hızlandırdı. Her gün ayrı bir çevre ilçede ana arterleri temizleyip, yıkayıp, dezenfekte edecek olan 15 kişilik Büyükşehir ekibi, bayram temizliği çalışmalarını 7 araçla gerçekleştirecek.

Ramazan Bayramı öncesi Başkent yollarının pırıl pırıl olması için hummalı bir temizlik çalışması başlatacaklarını belirten Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş, ’’Merkez ilçelerimizde rutin olarak temizlik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 1 Haziran’dan itibaren de her gün ayrı bir çevre ilçemize giderek, tüm yolları tertemiz yapmak için çalışacağız’’ dedi.

Büyükşehir Belediyesi, gerek Başkentliler, gerekse şehir dışından bayram ziyaretleri nedeniyle Ankara’ya gelecek olan misafirler için tertemiz ve örnek bir şehir hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu anlayıştan hareketle tüm kentte ev titizliğinde bir bayram temizliği yapacaklarını vurgulayan Kesikbaş, “Her gün ayrı bir çevre ilçede 2 süpürge, 2 tanker, 1 yıkama ve dezenfekte aracı ile 1 çöp aracının yanı sıra 15 kişilik personelimiz temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek’’ açılamasında bulundu.