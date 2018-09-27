Ankara Büyükşehir Belediyesinden bir yaşam merkezi daha

Başkent'e yeni bir yaşam merkezi daha kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Hanımlar Lokali'nin açılışını gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, ''Osmanlı Aile Yaşam Merkezimizde 36 ayrı branşta kurslar olacak'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e yeni bir aile yaşam merkezi daha kazandırdı. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Hanımlar Lokali'nin açılışını Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı. Etlik'te bulunan Osmanlı Aile Yaşam Merkezi bünyesinde hanımlar lokali, gençlik, yaşlılar ve engelliler merkezi, çocuk kulübü, kapalı pazar alanı, 140 araçlık otopark, bay-bayan yüzme havuzları, spor salonları, hamam, sauna ve buhar odaları yer alıyor.

Çok amaçlı bir merkez yaptıklarını belirten Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna'nın 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetişsin talimatı üzerine çalışmalarımızı tamamladık ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Hanımlar Lokali'ni hizmete açtık. Burasıyla birlikte Hanımlar Lokallerimizin sayısı 22 oldu. Hanımlarımıza ve beylerimize yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri, spor faaliyetleri ve seminerler verebileceğimiz yerler giderek artıyor. Osmanlı Aile Yaşam Merkezimizde 36 ayrı branşta kurslar olacak. Aynı zamanda yeni bir uygulama başlattık. Anne ve çocuk eğitim alanımız var. Günümüz şartlarında anne ile çocuğu bir araya getirip birlikte etkinlik yapmaları gerektiğini düşündük. Annelerimizin lokalden faydalanıp, yüzmeleri için fırsat oluşturacağız. Konferanslara katılabilecekler, bu arada da çocuklarımıza çocuk gelişimi uzmanlarımız eğitim faaliyeti yaptıracak'' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaş memnuniyetini öncelediğini vurgulayan Yılmaz, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Hanımlar Lokali'nde bölge potansiyelini de düşünerek 45 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Osmanlı Aile Yaşam Merkezinde okuma odası-kitaplık, internet salonu, derslik, kurs odaları, oyun salonu, kabul salonu, mescit, erkek ve kadın olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, sauna ve hamamlar yer alırken, el sanatları ve hobi kursları, enstrüman kursları, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, resim, iğne oyası, ahşap boyama, cam boyama, seramik boyama, kokulu taş, keçe, kağıt rölyef, takı tasarımı, taş boyama, mefruşat kursları da açılacak. 7'den 70'e semt sakinlerine hizmet verecek merkezde ayrıca İngilizce'den matematiğe, fen bilgisinden Türkçe'ye, Osmanlıca'dan Kur'an-ı Kerim'e kadar çok sayıda kurs da yer alacak. “Huzurlu Aile, Güvenli Gelecek”, ''İlim İrfan Yolunda Hanımlar'', ''Sağlıkta Bilinçliyiz'', ''Aktif Anneler Mutlu Çocuklar'' konulu kişisel gelişim seminerlerinin yoğun olarak düzenleneceği Osmanlı Aile Yaşam Merkezi'nde sosyologlar ve psikologlar aile danışmanlığı hizmeti de verecek.