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28 Aralık 2016 10:27

Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere meyve fidanı desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere meyve fidanı desteği

28 Aralık 2016 10:27

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımı canlandırmak ve üretimi artırmak amacıyla 460 çiftçiye yaklaşık 22 bin meyve fidanı dağıttı.
Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan proje kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 460 çiftçiye, yaklaşık 22 bin meyve fidanı dağıtıldı. Elma, kiraz, erik, ayva ağırlıklı fidanların dağıtımını yapan Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğünün uygulamasıyla Ankara’nın meyve bahçesi haline getirilmesi hedefleniyor.
Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, Ayaş’ta bin 700 elma, 520 kiraz ve 240 erik fidanı olmak üzere 2 bin 460 adet, Beypazarı’nda 11 bin 280 elma, bin 520 kiraz, 520 ayva, 240 erik fidanı olmak üzere 13 bin 560 adet, Kızılcahamam’da 4 bin elma, bin 520 kiraz, 240 erik fidanı olmak üzere 5 bin 760 adet meyve fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı meyve fidanlarıyla Ankara’nın meyvecilik sektöründe de söz sahibi olmasını hedefliyor.



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