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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime büyük destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere sağladığı kırtasiye, bot ve kaban yardımlarını, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da sürdürüyor.

Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim desteği veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen eğitim desteği kapsamında, ihtiyacı olan öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından belirleniyor. Oluşturulan listeler, okullar tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne buradan da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iletiliyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve bedenlerine göre giysi (mont-kaban) ve ayakkabı ölçüleri alınarak, eğitim yardımı koliler halinde okullara götürülüyor. Bot, kaban ile içinde 5 defter, suluk, cetvel seti, kalemtıraş ve silgi ile 2 düzine kalemin yer aldığı çantalar, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve okul yöneticilerinin yanında öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre titizlikle dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime verdiği önemin bir göstergesi olan eğitim yardımları, engelli rehabilitasyon okulları başta olmak üzere tüm ilçelerdeki kamuya ait okullarda gerçekleştiriliyor.


Bu yılki hedef 60 bin öğrenci


Bu yıl 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, “Bugüne kadar 1 milyon öğrenciye yardımlarımızı ulaştırdık. Bu rakama bu yıl 60 bin öğrenci daha ekleyeceğiz. Hepsine 60 bin bot, 60 bin kaban ve 60 bin de kırtasiye malzemesiyle dolu çantaları hediye ediyoruz” bilgisini verdi.


Başkent'in dört bir tarafında eğitim veren okullarda başlatılan yardımların yıl boyu süreceğini vurgulayan yetkililer, “Büyükşehir Belediyesi olarak sadece eğitim-öğretimin başladığı zaman değil yıl boyu sürdürdüğümüz çalışmalarla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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