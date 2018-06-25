Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Erkek Olmak ve Baba Olmak" konulu eğitim programına ilgi giderek artıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından verilen 8 haftalık eğitimde, "İyi bir baba nasıl olmalı?", "Aile içi şiddet nasıl önlenir?" ve "İlgili bir eş nasıl olunur?" gibi davranış biçimleri tek tek anlatıldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, projenin önemine vurgu yaparak, programın eksiklerini tamamlamak adına güzel bir çalışma olduğunu belirtti. Eğitim programına katılan Mustafa Serin, "Aldığım eğitimden son derece memnun kaldım. Bu tip eğitimler ilkokullarda ders olarak verilmeli diye düşünüyorum. Çocukların küçük yaşlarda bilinçlendirilmesinin daha iyi olacağı kanaatindeyim. Biz bu yaşta doğru bildiğimiz şeylerin yüzde 80’inin yanlış olduğunu gördük. Bir çocukla sohbet ederken onun seviyesine inmenin, onunla göz teması kurarak konuşmanın daha doğru olduğunu ve çocuğa ’babam beni dinliyor, değer veriyor’ düşüncesini aşıladığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

Şemsettin Bayniş de aldığı eğitim programının kendilerinde göremedikleri şeylere karşı farkındalık oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu eğitim kendimizde göremediğimiz şeylere karşı farkındalık oluşturdu. Dışarıdan bir gözün bize yaptığı eleştiriler gerçekten çok değerliydi. Burada öğrendiklerimi eşimle, çocuklarımla paylaştım ve onlarda da değişimler oldu. Mesela öfke kontrolünü öğrendim. Ev içerisindeki sohbetlerimizin boyutları değişti, artık daha sıcak sohbetlerimiz oluyor. Çocuklarımla iletişimimizde de farklılıklar var. Artık kapıyı koşarak açıyorlar ve beni daha sıcak karşılıyorlar" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar toplam 34 erkek personelin yararlandığı eğitimin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Samiye Korkmaz’ın da katıldığı törenle sertifikalarını aldı.