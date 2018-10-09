Ankara Büyükşehir Belediyesinden fiyat artışlarına sıkı kontrol

Zabıta ekipleri bir yandan rutin denetimlerini sürdürürken diğer yandan da fahiş ve hileli ürün satışının önüne geçebilmek amacıyla Başkent'te bulunan marketlerin ürün reyonlarında yaptığı denetimleri de artırdı. Ekipler, ürün satış fiyat tarifesi ile yazar kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırırken, vatandaşlara da bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kuru gıda, kasap, manav reyonu, fırın ve içecek reyonlarında da kapsamlı denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, gramaj farklılıklarını da tek tek kontrol ediyor. Gramaj eksikliklerinin tespiti halinde ise işletmeye idari para cezası uygulanıyor.

Kanun tüketicinin yanında

Vatandaşlar ürün fiyatlarında zafiyet yaşadıkları durumlarda “6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında; 2 bin 500 TL'ye kadar İlçe Kaymakamlık Tüketici Heyetlerine, 2 bin 500 TL üzeri durumlarda ise mahkemeye başvuru yapma hakkına sahip. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, vatandaşların tüketici hakları konusunda daha da duyarlı olmaya başlamalarının sevindirici olduğunu vurgulayarak, “Son aylarda yapılan denetimlerde özellikle haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşların daha sağlıklı ve bilinçli alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz her bir ürünü tek tek inceleyerek denetimlerde bulunuyor. Koşullara uyan işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz ama sağlık ve güven şartlarına uymayan iş yerlerine gerekli ihtar ve cezai işlemleri uygulamaktan çekinmiyoruz. Fiyat farklılıkları ve sağlık koşullarını tehdit eden unsurlarla karşılaşıldığı durumlarda vatandaşlarımızı ‘ALO 153 Mavi Masa Çağrı Merkezine' bildirmeye davet ediyorum” dedi.