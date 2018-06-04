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04 Haziran 2018 10:46

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ’Mahallede Şenlik Var Panayırı’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl yaz aylarında eğlenceyi Başkentlilerle buluşturduğu Mahallede Şenlik Var Panayırı Altınpark ile başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ’Mahallede Şenlik Var Panayırı’

04 Haziran 2018 10:46


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı düzenlediği ücretsiz şenlik panayırlarıyla, eğlenceyi ilçe ilçe Başkentlilerin ayağına taşımaya devam ediyor. Yaz tatilini Ankara’da geçiren vatandaşlar, 7’den 70’e bu panayırlara yoğun ilgi gösteriyor.


Yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ardından özellikle miniklerin iple çektiği panayırlardaki çeşit çeşit oyuncaklar, midilli atlar, kum boyama ve yüz boyama stantları, birbirinden renkli hediyeler çocuklar için adeta tatil hediyesine dönüşüyor. Lunapark eğlencesi tadında kobra helikopterinden dönme dolaba, şişme oyun parkından motosikletli mini raylı trene, korsan gemisinden kaptan kayığına, akülü arabalardan çarpışan otolara kadar pek çok eğlence çocukların cıvıltısıyla bütünleşiyor. Ankara’nın tüm ilçelerinde kurulan şenlik panayırlarında yarışmalar, kukla şovları, cambaz ve meddah gösterileri de Başkentliler kadar şehir dışından gelen misafirlere de unutulmaz yaz eğlenceleri yaşatıyor.


Altınpark ile başlayan Mahallede Şenlik Var Panayırı, diğer ilçelerde de farklı tarihlerde Başkentlilerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayına kadar gerçekleştirilecek 100 programla Ankaralılara keyifli bir yaz yaşatacak. Başkentliler, panayır programına ilişkin takvimi Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ile şehir merkezlerine asılan afişlerden takip edebilecek.




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