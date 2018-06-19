Ankara Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere tatil hediyesi

Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencileri motive etmek amacıyla 1994 yılından itibaren her yıl açtığı yaz kampı için başvuruları almaya başladı. Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tatil imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar ve engelliler için de kamp başvurularını başlattı. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, yaşlılar ve engelli vatandaşlar Akçakoca, Altınoluk Akçay ve Kesikköprü’deki kamplarda ücretsiz olarak ağırlanacak. Bir haftalık kamplar içinde Altınoluk Akçay Kampı 6 dönem, Akçakoca Kampı ise 3 dönem hizmet verecek. Kesikköprü Kampı için bu yıl bireysel başvuru almayacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu kampta sadece Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ile grup halinde gelen okulları ağırlayacak. Bir dönem için Altınoluk Akçay Kampı’nda 200 kişi, Akçakoca Kampı’nda da 90 kişi tatil yapma imkanı bulacak. Büyükşehir Belediyesi, Yaz Kampları için önceliği ilk kez başvuranlara verecek.

Okullarında başarılı olan, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıfı bitiren öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Bölümü Sosyal Hizmetler Bankosu’ndaki form doldurma heyecanı ise görülmeye değer. Başvuruların titizlikle incelenmesinin ardından gruplar halinde kampa gönderilecek olan öğrencilerin başvuru için karne veya başarı belgesinin aslı ile fotokopileri, veli ve öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi ve 1 adet fotoğraf getirmeleri gerekiyor.

"Can güvenliğimiz emin ellerde"

Ailelerin gönül rahatlığı içinde Büyükşehir Belediyesinin Yaz Kamplarına gönderdiği 6. sınıf öğrencisi Ziya Karakaya, kampa daha önce de katıldığını ve motivasyonun arttığını belirterek "Balıkesir’deki kampın hem havuzu var hem de deniz kenarında. Can güvenliğimiz emin ellerde. Hocalarımızla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir kamp yapmış. Her gittiğimde sevinçle geri geliyorum. Bu sene derslerime daha çok çalıştım. Bu sene de takdir alıp kampa gitmek için sınav notlarımı yüksek tuttum" dedi.

Kampı arkadaşlarından duyup başvuruya gelenler arasında olan 5. sınıf öğrencisi Seçkin Oruç da, "Ben bu sene ilk kez katılacağım. Bir arkadaşım söyledi bana çok eğlenceli olduğunu. Yüzeceğim, bol bol oyun oynayacağım. Şimdiden heyecanlanıyorum" ifadelerini kaydetti.

Veliler ise kampın çocuklarının gelişimi ve sosyalleşmesi açısından faydalı olduğunu belirterek, "Çocuklarımız gerçekten memnun kalıyor ve bir sonraki sene tekrar gitmek için can atıyorlar. Güzel bir yaz etkinliği ile hem eğleniyorlar hem de paylaşmayı öğreniyorlar. Gönül rahatlığıyla gönderiyoruz. Bu durum derslerinde de motive sağlıyor öyle ki tekrar takdir ve teşekkür almak için okula hevesle gidip, derslerine sıkı sıkıya sarılıyorlar" dedi.

"Çevremden olumlu tepkiler aldım"

Öğrencilerin dışında Başkent’te yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlar da, Akçakoca ve Altınoluk kamplarından yararlanacak. Özel otobüslerle kampa götürülen vatandaşlar, birer haftalık süreler halinde hiçbir ücret ödemeden tatil yapacak. 18 yaş altı engelli vatandaşlar refakatçi eşliğinde kampa katılabilirken, 18 yaş üstü engelli vatandaşların istemeleri halinde refakatçi eşlik edebilecek.

Büyükşehir Belediyesinin kamplarından yararlanan Hatem Karataban, "Daha önce bir sefer Akçakoca’ya gitmiştim. Bu kez Akçay için başvuruyorum. Hizmet güzel, yemekler güzel. Tekrar açılınca başvurmak istedim" derken, Fatma Dinç isimli bir başka vatandaş da "Bu sene ilk kez denemek için geldim. Daha önce çevremden olumlu tepkiler aldım. Temiz düzgün olduğunu söylediler" dedi. Fatma Dinç’in eşi Adıgüzel Dinç de heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Karaciğer hastasıyım, engelli olarak müracaat ediyorum. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir hizmeti olduğunu duyunca eşimle tatil yapalım istedik" diye konuştu.

Kampta dinlenmeyi tercih eden katılımcılara sportif faaliyetlerden çeşitli animasyon gösterilerine kadar renkli bir etkinlik programı sunulacak. Akçakoca Tatil Kampında; 1 tenis kortu, 1 voleybol sahası, 1 futbol sahası, 1 basketbol sahası, 1 oyun parkı ile 460 metrekarelik yüzme havuzu yer alırken, katılımcıların geziden yüzmeye, ateş başında eğlencelerden çeşitli aktivitelere birbirinden farklı seçeneklerle keyifli bir yaz geçirmeleri sağlanacak. Dönem kontenjanları dolana kadar başvuruları almayı sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesinin Yaz Kamplarından bugüne kadar, 38 bin 485 öğrenci, 3 bin 160 Engelli ve 3 bin 224 yaşlı vatandaş yararlandı.