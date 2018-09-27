Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden pet -shop sahiplerine eğitim

Hayvan haklarını önceleyen eğitim programı kapsamında pet-shop sahiplerine, hayvan sever vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşları üyelerine, "Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Eğitimi'' ile ''Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" verildi. Pet-shop açmak ya da yerel havyan koruma görevlisi olmak isteyenlere yönelik gerçekleştirilen eğitim programı sonrasında sertifikaları da verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programında yerel hayvan koruma görevlilerinin yetki ve sorumlulukları uzmanlar tarafından tek tek anlatıldı. Beş günlük eğitim programında hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi başta olmak üzere hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi ile ev ve süs hayvanları satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliğiyle ilgili bilgiler verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, hayvan hakları konusunda Başkentli vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini belirterek, ''Büyükşehir Belediyesi olarak Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği içinde hayvanlarımızı korumak istiyoruz. Bu işbirliği ve farkındalık sayesinde daha verimli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Alo 153 Mavi Masa hattına gelen başvuru ve şikayetlere göre 2018 yılında yaklaşık 10 bin hayvana yönelik sorunu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, 8'i hayvan ambulansı olmak üzere toplam 16 adet araçla 24 saat sokak hayvanlarına yönelik hizmet vermeyi sürdürüyor.