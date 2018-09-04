Ankara Büyükşehir Belediyesinden Sıfır Atık Projesi’ne destek

Sıfır Atık sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan proje ile çöp kovalarının tamamının kaldırıldığı Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının tamamı geri dönüşüm üniteleriyle donatıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından atık türlerine göre belirlenen 6 ayrı renkten oluşan toplam 860 geri dönüşüm ünitesi başkanlık katı dahil her yere yerleştirildi. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olmayı amaçlıyor. Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak projeye destek veren Büyükşehir Belediyesi, 3 bin personelin çalıştığı kurum binasında belediyeye gelen vatandaşların da yararlanabilmesi için ayrıntılı afişler astırdı.

Sıfır atık bilincinin kazanılmasına öncelikle personelinden başlayan Büyükşehir Belediyesi atık eğitimi verdiği personeline ayrıca kullanım kılavuzları da dağıttı. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla başlatılan sıfır atık uygulamasıyla atıkların istatistikleri de çıkarılmaya başlandı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı yetkilileri, Öncelikle personelin en çok hangi türde atığı çöpe attığını tespit ederek buna göre de ihtiyaöçları olan geri dönüşüm ünitelerinin miktar ve kapasitelerini belirlediklerini kaydettiler. Büyükşehir’den en çok çıkan atığın kağıt olduğunun tespit edildiğini belirten yetkililer, ’’Önceliğimizi buna verdik ama diğer atıkları da değerlendirerek 6 ünite belirledik. Plastik, kağıt, cam, metal, organik, geri dönüşmeyen evsel atık başlıkları altında her biri ayrı geri dönüşüm üniteleri yerleştirdik’’ açıklamasında bulundular.

Her biri ayrı renklerde olan ünitelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan renk skalası kullanılırken toplanan atıklar Atık Geçici Depolama Alanında depolanmaya başladı. Değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderiliyor. Sıfır atık projesiyle 1 ton atık kağıt geri kazanılarak 17 ağaç kesilmekten kurtarılıyor, metal ve plastik geri kazanımı ile yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabiliyor, atık camlar tekrar cam ürünlere, atık metaller de tekrar metal ürünlere dönüşebiliyor ve organik atıklardan kompost elde edilerek, toprak iyileştirici olarak kullanılabiliyor.