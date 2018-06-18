Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden toplu nikah töreni

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, her yıl gerçekleştirdiği toplu nikah töreninde o yılın rakamlarını barındıran sayı kadar dar gelirli çiftin dünya evine girmesine aracı oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organizasyonuyla bu yıl gerçekleştirilecek olan toplu nikah töreni için başvurular başladı. Çiftler, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Halkla İlişkiler Bankosu’ndan 31 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilecek.

11 Ağustos’ta yapılacak toplu nikah töreninde çiftleri en mutlu günlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da yalnız bırakmayacak. Çiftlerin nikahını Başkan Tuna kıyacak. Büyükşehir Belediyesi, 1999 yılında 199 çiftin evlendirilmesiyle başlattığı ve gelenek haline dönüşen toplu nikahı ücretsiz gerçekleştirecek. Evlenecek çiftlere gelinlik, damatlık ve oturma grubu da hediye edecek olan Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli çiftlerin düğün masraflarının büyük bir bölümünü bu sayede karşılamış olacak. Ankara il sınırları içinde yaşayan çiftlere ayrıca gıda ve kömür desteği de verecek olan Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunacak çiftlerden ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı evlenme beyannamesi, fakirlik ilmühaberi, birer adet fotoğraf belgelerini istiyor.