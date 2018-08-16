Ankara Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz düğün hizmetleri

Özel günlerini farklı bir ortamda, doğayla iç içe fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek isteyen çiftler için hazırlanan Altınpark’taki ’Gelin Faytonu’ da en çok ilgi gören çekimler arasında yer alıyor.

Evliliğe adım atan Başkentli çiftlerin düğün fotoğraflarının dış mekan çekimleri için Dikmen Vadisi başta olmak üzere, Başkent’in birçok parkı çiftlerin adresi olurken, Altınpark’ta da Ankara Büyükşehir Belediyesi ’Faytonlu’’ çekim hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

Faytonlu dış çekimler için öncelikli olarak çiftlerin, ’444 06 27 - (2325)’ numaralı hat aracılığıyla ANFA A.Ş’den randevu alması gerekiyor. Pazartesi günü hariç, haftanın altı günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yaklaşık bir saat süren hizmetten, isteyen her gelin ve damat adayı yararlanabiliyor.

Başkan Tuna’dan çiftlere hediyeler

Dış çekim için Altınpark’a gelen gelin ve damat, Ankara Evi’nin önünden golf aracıyla alınarak kendilerine özel olarak belirlenmiş iki ayrı durağa götürülüyor. İlk durak olarak belirlenen ’Japon Bahçesi’nde fotoğraf çektiren çiftler, ikinci durak olarak ’Taş ev gelin odası’na götürülüyor.

Çekimlerden sonra çiftlere geleneksel Osmanlı şerbeti ikram edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna adına kahve fincanı takımı da hediye ediliyor.

Çiftler memnun

Büyükşehir parklarının fotoğraf çekimleri için güzel bir fikir olduğunu düşündüklerini söyleyen Burak ve Özge Karabenli çifti, sunulan bu hizmetten duydukları memnuniyeti ise şu sözlerle anlattı:

"Altınpark hem yeşil bir alan hem de düz bir zeminde olması nedeniyle çekimlerin daha güzel olmasını elverişli hale getiriyor. Ücretsiz olarak bu hizmetin sunulması bizi mutlu etti. Tüm görevliler bize yardımcı oldu. Bu mutlu günümüzü bizimle paylaştıkları için ve bu imkanı sağladıkları için Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyoruz.”

Haydar ve Tuğçe Çavgın çifti de "Düğün anılarımızda Altınpark’ın doğal güzelliğini yaşatmak için öncelikle burayı seçtik. Tüm personelin yardımıyla çekimlerimizi yaptık. Bu özel günü ölümsüzleştirmek amacıyla ücretsiz olarak uygulanan bu hizmetten çok memnun kaldık. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.