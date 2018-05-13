Dağıtımlar 14 Mayıs’ta başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 480 çiftçiye toplamda 13 bin 693 sebze fidanı, 3 bin 225 paket de salatalık tohum desteği verilecek. Başkentli çiftçinin yüzünü güldürmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25 katkı bedeli karşılığında yüzde 75’i hibe olarak dağıtılacak sebze fidesi ve salatalık tohumu için tek tek ilçeleri dolaşacak. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yoğun sebze üretiminin yapıldığı Ayaş, Akyurt ve Kalecik ilçelerinde kırsal alanların tarımsal yönden geliştirilmesinin amaçlandığı destek programıyla daha verimli, hastalıklara karşı dayanıklı ve pazar payı yüksek olan domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımı ile Başkent’te sebze üretimi arttırılacak. Sebze fidesi dağıtımının dışında Büyükşehir Belediyesi ayrıca Çubuk ilçesindeki turşu üretimine katkı sağlamak amacıyla ilçedeki 142 çiftçiye de 3 bin 225 paket salatalık tohumu dağıtımı yapacak.

Desteklerden yüzde 25 çiftçi katkı payını yatırıp dekontunu teslim eden Başkentli çiftçilerin yararlanabileceğini belirten Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, “Başkent’te tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, üretimin ve çeşitliliğin artırılması adına çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın da talimatlarıyla birlikte destek proje çalışmalarımızı arttırdık. Ankara’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi adına desteklerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

Dağıtımlar Ayaş’ta 14 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da, Akyurt’ta 15 Mayıs Salı günü saat 10.00’da, Kalecik’te 15 Mayıs Salı günü saat 13.00’te, Çubuk’ta 15 Mayıs Salı günü saat 11.00’de yapılacak.