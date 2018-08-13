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13 Ağustos 2018 09:04

Ankara Büyükşehir Meclis MHP Üyesi Özel: "Bize giydirilmek istenilen esaret zincirini tarihte olduğu gibi yine koparıp atacağız"

Ankara Büyükşehir Meclis MHP Üyesi Mahir Özel, "Papazı bahane edip bize giydirilmek istenilen esaret zincirini tarihte olduğu gibi yine koparıp atacağız"dedi.

Ankara Büyükşehir Meclis MHP Üyesi Özel:

13 Ağustos 2018 09:04


Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ağustos 2018 Meclisin de söz alan Özel, "Biz Türkiye’yi, Türk devletini, “ama’sız, fakat’sız, lakin’siz, karşılık’sız” seviyor ve destekliyoruz. Herkes bilsin, işitsin ki Türkiye’ yi teslim etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz.. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak tarihi misyonumuz ve büyük sorumluluklarımız var. Sorunları dile getirirken çözüm önerilerini de sunmak zorundayız. Biz başkentiz, Biz Ankara’yız, Biz Türkiye’nin yüreğiyiz, Biz Türkiye’nin şah damarıyız.. Bugün de, yarın da, gelecekte de, dimdik duracağız.” ifadesini kullandı.


Piyasa da bazı fırsatçıların kriz bahanesiyle mal satmamaya, türlü oyunlarla ticari, sanayi ve para piyasası üzerine bulanık, kirli oyunlara başlaklarını vurgulayan Özel şunları kaydetti:


"Herkes bilsin, işitsin ki Türkiye’ yi teslim etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak tarihi misyonumuz ve büyük sorumluluklarımız var. Sorunları dile getirirken çözüm önerilerini de sunmak zorundayız. Biz başkentiz, Biz Ankara’yız, Biz Türkiye’nin yüreğiyiz. Biz Türkiye’nin şah damarıyız..


Bugün de, yarın da, gelecekte de, dimdik duracağız. Papazı bahane edip bize giydirilmek istenilen esaret zincirini tarihte olduğu gibi yine koparıp atacağız. Türkiye’nin,Türk devletinin, Türk ekonomisinin arkasındayız. Newyork, Londra üzerinden Türkiye’ye yapılan bu haysiyetsiz operasyonu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz."




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