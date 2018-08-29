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29 Ağustos 2018 10:31

Ankara Büyükşehir toplu sünnet şölenine ev sahipliği yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği "Sünnet Organizasyonu" kapsamında bu yıl erkekliğe adımını atan 2 bin 18 çocuk için 1 Eylül Cumartesi günü Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde toplu sünnet şöleni düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir toplu sünnet şölenine ev sahipliği yapıyor

29 Ağustos 2018 10:31


Hayata geçirdiği sosyal projelerle örnek çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, yaşları 6-12 arasında değişen Başkentli çocukların sünnetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Her sene, o yılın rakamı ile eş sayıda çocuğu sünnet ettiren ve gerçekleştirdiği şölenle çocuklara eğlenceli bir o kadar da unutulmaz bir gün yaşatan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 2 bin 18 çocuğun bu özel gününde yanında olacak.



Başkan Tuna çocukları yalnız bırakmayacak


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın da katılacağı şölen, 1 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da, Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Uzman doktorlar tarafından steril bir ortamda daha önce sünnet edilen 2 bin 18 çocuk, kendileri için hazırlanan etkinlikler ve sürprizlerle dolu sünnet şöleninde gönüllerince eğlenecek.



Çocuklar sünnet şöleni için gün sayıyor


Çocuklar kadar ailelerinin de sabırsızlıkla beklediği şölen, palyaçolar ve çeşitli gösterilerle daha da renklenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatçıları Nur Yoldaş ve Mustafa Özcan’ın sahne alarak sevilen şarkılarını seslendireceği toplu sünnet şöleninde ayrıca Mehter Takımı da yer alacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan organizasyona katılacak olan çocuklar ve aileleri için ulaşım kolaylığı da sağlanacak. Belirlenen noktalardan otobüslerle alınan aileler, şölenin ardından yine evlerine yakın noktalara bırakılacak. Çocukların sünnet kıyafetlerini de ücretsiz olarak karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çeşitli ikramlar, sürpriz hediyeler ve renkli etkinliklerle çocukların yüzünü güldürecek.




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