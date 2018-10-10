Ankara Büyükşehirde "imar barışı" yoğunluğu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “imar barışı” düzenlemesinden yararlanmak isteyen ve başvuruda bulunmak isteyen Başkentliler, Numarataj Şube Müdürlüğüne gelerek adreslerini kayıt altına alıyor.

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' kapsamında uygulanacak olan imar barışı düzenlemesiyle herhangi bir yapı kaydı bulunmayan ya da ruhsata aykırı yapılar için “Yapı Kayıt Belgesi”ni almak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğüne başvuruyor. İmar barışından yararlanmak isteyen Başkentlilerin elektrik, su ve doğalgaz aboneliği alınmasını da sağlayan numarataj kayıt belgesini almaları işlemlerini de kolaylaştırıyor.

"Numarataja başvuru sayısı 5 kat arttı"

Numarataj bankolarında günlük ortalama 100 başvuru yapıldığını belirten Numarataj Şube Müdürü Metin Yıldırım, imar barışı düzenlemesinin hayata geçtiği Haziran ayı itibariyle bu sayısının 5 kat artarak günlük 500 kişiye ulaştığını söyledi. “Binaların nüfus cüzdanı” olarak nitelendirilen numarataj belgesinin elektrik, su, doğalgaz bağlantısı gibi başvurularda istendiğinin altını çizen Yıldırım, “İmar barışından faydalanmak isteyen vatandaşların ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmadan önce bize gelip bu belgeyi almaları gerekiyor. İmar barışından faydalanacak vatandaşlar, Tapu Sicil Müdürlüğünden alınmış tapu belgesi ve ilçe belediyesinden alınacak vergi ödeme belgesiyle birlikte Numarataj Şubesine müracaat edebilir” dedi.

Son başvuru tarihi 31 Ekim

Bu düzenlemeden yararlanabilmek için son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğunu hatırlatan Yıldırım, şu bilgileri verdi:

“Bu düzenleme ile birlikte ruhsatı bulunmayan ya da imar mevzuatına aykırı olan yapılar kayıt altına alınacak. 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri, 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurunun ve istenilen şartların sağlanmış olması durumunda Yapı Kayıt Belgesi almaya hak kazanacak.”