Ankara Büyükşehirden 80 bin dar gelirli aileye kömür yardımı

Başkent'te yaşayan dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını yaz-kış karşılayan Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlara yakacak desteğinde de bulunuyor. Başkentli vatandaşlara kömür yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 80 bin aileye yakacak desteği sağlıyor. Her bir aileye yaptığı 1 tonluk kömür desteğini ihtiyaç sahiplerinin evlerinin kapısına kadar götüren Büyükşehir Belediyesi, yardımda bulunulacak aileleri belirlerken de Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yoksulluk sınırını baz alıyor. Kış ayları boyunca devam edecek olan kömür desteği için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ait bankolara veya Osmanlı İş Merkezi'ne nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri ile birlikte başvuru yapabiliyor. Yakacak yardımı için başvuran ailelerin talepleri, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının uzman ekipleri tarafından evlerinde yapılan inceleme sonucunda belirleniyor.