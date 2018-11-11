Ankara Büyükşehir'den bir ilk daha

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi; PARDUS'tan Akıllı Parklara, E-Belediye'den Durak Ankara'ya kadar pek çok yeniliğe imza attıktan sonra şimdi de akıllı telefonların birçoğunda yüklü olarak bulunan veya indirilebilen “BİP” uygulaması aracılığıyla Başkentlilerle buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, “BİP” aplikasyonuyla mevcut pek çok hizmeti Başkentlilerin ayağına götürüyor.

Mavi Masa'dan nöbetçi eczanelere kadar her şey “BİP”te

Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki uygulamalarına direkt ulaşım sağlayan “BİP”i, akıllı telefonlarına indiren vatandaşlar; Mavi Masa'ya direkt ulaşabilme, Mavi Masa'ya ücretsiz çağrı yapabilmeyi sağlayan “Beni Ara”, ASKİ kesintisi ve borç sorgulama, otobüsüm nerede, Ankara'nın belli bölgelerini kameralar aracılığıyla canlı seyredebilme, nöbetçi eczanelere konum bilgisiyle ulaşabilme, imkanlarını bir arada elde etmeye başladılar.

Hizmetler Başkentlilerin ayağına gidiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “vatandaş memnuniyeti” konusundaki hassasiyetini sürdürerek, Başkentlilerin taleplerinin dikkate alınması yönünde birimlere talimatlar vermeyi sürdürüyor.

“Büyükşehir BİP'te” uygulamasına ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, Başkan Tuna'nın vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetlere ağırlık verilmesini ve bu hizmetlerin çeşitlendirilmesini istediğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Akıllı telefonlarda var olan ‘BİP' aplikasyonu sayesinde vatandaşlarımız artık tek bir tuşla en çok kullanılan belediye hizmetlerine ulaşabiliyor. Örneğin; ‘Sizi arayalım' linki tıklandığında, anında Alo 153 Mavi Masa'dan aranıyorsunuz. ASKİ linkiyle borç sorgulaması ve kesintisini öğrenebiliyor, kendi konumuzu da paylaşarak en yakın nöbetçi eczaneyi bulabiliyorsunuz. Otobüsünüzün durağa ne zaman geleceğini, durak numarasını girerek anında öğrenebiliyorsunuz. Hatta kameralarla bazı bölgeleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz.”