Ankara Büyükşehir’den çiftçiye destek

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Akyurt Belediye Başkan Yarımcısı İlhan Şener, Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Beşir Sungur’un katılımıyla Akyurt’ta 110 çiftçiye 5’er adet arılı kovan dağıtımı yapıldı. Çiftçilere arılı kovanın yanı sıra arı otu, arı keki ve arıcılık malzemesi desteği de sağlandı.

Ankara’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için üreticilere gerekli desteği sağlayacaklarını belirten Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, "Akyurt’ta 110 kişiye 550 arılı kovan dağıtımını gerçekleştirdik. Daha önce planladığımız şekilde arılı kovan desteğini çiftçilerimize sağlıyoruz. Burada herhangi bir kura çekilişimiz yok, şartları sağlayan herkes bu destekten yararlanabiliyor. Bu desteklemelerin yanı sıra makine parkını da güçlendireceğiz. Ziraat odalarına makine dağıtımımız olacak. 15-20 gün içinde ikişer adet taş toplama makinesi, ikişer adet katı gübre römorku vereceğiz. Bundan sonra çiftçinin faydalanabilmesi için bu koordinasyonları ziraat odaları sağlayacak ve çiftçinin kullanımına sunacağız" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından taleplerin toplandığını ve Ziraat Odasıyla birlikte desteklemelerin yerine getirildiğini söyleyen Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, "Tarımın geliştirilmesi için ilçemize verilen desteklerden dolayı Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanımız Eraslanoğlu’na çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizleri hiç geri çevirmediler, verilen tüm sözler yerine getirildi. Arıcılık desteğinin yanı sıra ilçemizde 32 kişiye 105 bin adet sebze fidesi, 213 kişiye de 40 ton yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimiz Macar fiği tohumu desteği de bekliyor. Bu talebi çiftçilerimiz adına başkanımıza iletiyorum" ifadelerini kullandı.