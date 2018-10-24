Ankara Büyükşehirden "Dünya İnme Günü" Konferansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Türk Nöroloji Derneği işbirliği ile “inme” konusunda farkındalığı artırmak amacıyla halka açık olarak gerçekleştirilecek konferans, 25 Ekim Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Uzmanların “inme” konusunda ayrıntılı sunum yapacağı konferansa belediye personelinin yanı sıra vatandaşlar da katılabilecek. "İnme deyip geçmeyin" sloganıyla 14.00-16.00 saatleri arasında interaktif olarak yapılacak konferansta uzmanlar, “İnme nedir?”, “İnme geçirmemek için nelere dikkat edilmeli?”, “İnme geçiren ne yapmalı?” gibi merak edilen birçok soruya açıklık getirecek. Konferansta Prof. Dr. Şerefnur Öztürk “Ülkemizde ve dünyada inme sıklığı ile sorunun boyutu”, Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu “İnme geçirmemek için yapılması gerekenler”, Prof. Dr. E. Murat Arsava

“İnme geçirince yapmamamız gerekenler”, Prof. Dr. Canan T. Işıkay “Acil inme tedavisi”, Prof. Dr. Bijen Nazlıel “İnme sonrası sağlık”, Doç. Dr. Mehmet Ergin ise “Ankara ilinde inme hastalarının sevk ve tedavi sistemi” başlıklı sunumlar yapacak.