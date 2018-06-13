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13 Haziran 2018 11:01

Ankara Büyükşehir’den” imar barışı” için danışma merkezleri

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezlerinde “İmar Barışı Danışma Merkezleri” hizmet vermeye başladı.

Ankara Büyükşehir’den” imar barışı” için danışma merkezleri

13 Haziran 2018 11:01


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünün talebi üzerine yer tahsisi ile eleman desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 6 noktada “İmar Barışı Danışma Merkezleri” kuruldu. Bu merkezler, imar barışı hakkında vatandaşlardan gelen tüm sorulara ayrıntılı olarak yanıt vererek, danışma hizmeti sağlayacak. Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler dışında Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi ile Kazan Belediyesi de vatandaşların bilgiye kolay erişimini sağlamak amacıyla danışma birimleri kurarak, hizmet vermeye başladı. Başkent’in dört bir tarafında bulunan Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezlerine açılan danışma merkezleri sayesinde vatandaşlar, bulundukları ilçe ve veya mahallede imar barışı konusunda yapacakları başvurular konusunda bilgilendirilecek. 8 Haziran’da başlayan bu uygulama için 31 Ekim tarihine kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek olan vatandaşlar, toplamda 9 danışma noktasından da bilgi alabilecek. İmar barışı danışma merkezi noktaları şöyle:


“Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Eskişehir yolu 8. km. Dumlupınar Bulvarı Mustafa Kemal Mah. No:146 Çankaya)


Yahyalar Aile Yaşam Merkezi (Aşağı Yahyalar Mah. 990. Sok. No:1/A Yahyalar Yenimahalle)


Altındağ Gençlik Parkı Gençlik Merkezi (Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No: 19/A Altındağ)


Mamak Gençlik Merkezi (Asım Gündüz Caddesi No:1-2 Abidinpaşa Mamak)


Etimesgut Planet Aile Yaşam Merkezi (Atakent Mah. Elvankent Banka Blokları No:349/A Elvankent)


Sincan Aile Yaşam Merkezi (Yunus Emre Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 14 Sincan)


Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi (Sanatoryum Caddesi No:273 Kuşcağız Keçiören)


Gölbaşı Belediyesi Belediye Hizmet Binası içi (G.O.P Mah. Sahil Caddesi No:3 Gölbaşı)


Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi (Fatih Mah. Ankara Bulvarı No:295 Kahramankazan)”




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