Ankara Büyükşehirden metro ve Ankaray’da vatandaşlara iftariyelik

Birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının en üst seviyede yaşandığı Ramazan ayı boyunca iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşların orucunu açması için ikramda bulunan Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Metro ve Ankaray güzergahındaki tüm istasyonlarda içinde su, poğaça ve ıslak mendilden oluşan iftariyelikler dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iftar sofrasında orucunu açamayan Başkentlilerin vaktinde oruçlarını açmalarına vesile oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, Ramazan ayı süresince metro ve Ankaray’da bulunan toplam 54 istasyonda günlük ortalama 54 bin iftariyelik ikramında bulunacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin 9 ayrı noktada kurduğu iftar çadırlarında her gün 12 bin Ankaralının orucunu açtığını belirten Şeker, “Büyükşehir Belediyemiz 365 gün boyunca gıda ve ekmek dahil çeşitli yardımları yapmayı sürdürüyor. Ayrıca bu yıl ilk defa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın isteği üzerine alınan meclis kararıyla metro ve Ankaray’da seyahat eden tüm yolcularımıza iftarlarını açmaları için 19.00-20.00 saatleri arasında iftarlık paketlerimizi dağıtmaya başladık” dedi.

Kızılay Metro ortak istasyonunda iftara dakikalar kala Büyükşehir Belediyesinin iftariyeliklerini alan vatandaşlar, “Çok güzel bir hizmet ve çok önemli bir detay. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya da teşekkür ederiz. Keşke hepimiz bu kadar ince düşünebilsek. Metrodan indikten sonra koşar adımlarla iftara yetişmeye çalışırken ilk kez böyle bir ikramla karşılaştım. İftara yetişemeyenler için, orucunu yolda açmak zorunda kalanlar için çok iyi düşünülmüş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dediler.