Ankara Büyükşehir’den mezarlıklara bayram düzenlemesi

Arife günü ve 3 günlük Ramazan Bayramı süresince mezarlıklarda yaşanacak araç trafik yoğunluğu dikkate alınarak, giriş ve çıkışlar için özel düzenlemeler getirildi. Karşıyaka Mezarlığı’nı özel araçlarıyla ziyaret edecek vatandaşlar için Arife gününden başlayarak bayram süresince devam edecek bir trafik düzenlemesi yapıldı. Vatandaşların düzenli ve rahat bir mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için 1, 2, 3 ve 4. kapılar araç trafiğine kapatıldı. Araçlarıyla mezarlığı ziyaret edecek olan vatandaşlar sadece 5, 6, 7 ve 8. kapılardan giriş-çıkış yapabilecek. Karşıyaka Mezarlığı’nda 2. kapıyı ise engelli belgesi olan araç sürücüleri kullanabilecek.

Ring seferleri takviye edilecek

Büyükşehir Belediyesi, özellikle Başkent’te defin işlemlerinin yükünü taşıyan Karşıyaka Mezarlığı’nın genişliği ve defin alanları arasındaki uzaklığı dikkate alarak, özel araçları olmadan yaya olarak mezar ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için de ring seferleri koydu. Normal günlerde ring yapan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne ait 2 midibüs sayısı Ramazan Bayramı için 4’e çıkarılacak. Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 EGO otobüsü de ek olarak ring seferleri düzenleyecek. Ortaköy Mezarlığı’nda 2 EGO Otobüsü, Sincan Çimşit Mezarlığı’nda da 2 EGO Otobüsü Arife gününden başlayarak bayram süresince vatandaşları ziyaret etmek istedikleri mezar alanına taşıyacak.

Mezarlıklar temizlendi

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, günlük ve haftalık olarak sürekli temizlenen mezarlıklarda Bayram öncesi kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi. Temizlik ekipleri, Cebeci Asri, Karşıyaka, Mamak Ortaköy, Sincan Çimşit ve Gölbaşı Mezarlıklarında bayram temizliği yaptı. Türkiye’nin en büyük mezarlığı olan Karşıyaka Mezarlığı’nda idari bina ve caminin bulunduğu alandan temizliğe başlayan ekipler, mezarlık içindeki ana yolları da araçlarla süpürdü. Geniş bir alana sahip Karşıyaka Mezarlığı’nda ara yollar ve kabristan çevresini de temizleyen ekipler, Karşıyaka Mezarlığı’nı bayram öncesi ve sonrası ziyaretlere hazır hale getirdi.

MEBİS yol gösteriyor

Başkent’teki mezarlıklarda bulunan “Mezarlık Bilgisayar Sistemi- MEBİS” vatandaşlara aradığı mezarı bulmasında kılavuzluk sağlıyor. Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy ve Sincan Çimşit Mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, mezarlık girişlerine yerleştirilen kiosklar sayesinde vatandaşlar, yakınlarının bulunduğu mezarı ve en kısa yolu harita çıktısı alarak kolaylıkla bulabiliyor.

Bilgilere internetten de ulaşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin önceden yakınlarının mezarlarını daha kolay ve çabuk bulabilmeleri için Mezarlık Bilgi Sistemi’ni, internet ortamına da taşıdı. Başkent’tin geçmişten günümüze defin işlemlerinin yapıldığı mezarlıkların ada ve parsel numaralarını içeren mezarlık bilgisine ise internetten de ulaşılabiliyor.

Mezarlıklarda eşgüdümlü güvenlik

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların güvenliğinden de sorumlu. Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde kabir ziyaretleri yapmaları için Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy, Sincan Çimşit Mezarlıklarında güvenlik önlemleri artırılırken, mezarlık içerisinde ve çevresinde görevlendirilecek olan ANFA Özel Güvenlik ekipleri de Emniyet ve Zabıta ekipleri ile eşgüdümlü çalışacak. Nöbetçi güvenlik ve temizlik ekiplerinin hazır bulunacağı mezarlıklarda bayram süresince hoparlörlerden 08.00-17.00 saatleri arasında Kuran-ı Kerim de okutulacak.