Ankara Büyükşehir'den şehitlere vefa

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla; Türkiye'nin sınır güvenliği için Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı harekâtında şehit düşen Oğuz Kağan Usta'nın adı Çankaya ilçesi Aşıkpaşa ve Metin Oktay Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 223. Cadde'ye ayrıca Gölbaşı ilçesi Seğmenler ve Şafak Mahalleleri sınırları içinde bulunan Karanfil Caddesi'ne verildi. 2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi'nde, bölücü terör örgütü yandaşlarınca öldürülen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi de Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi sınırları içinde bulunan 2310. Cadde'ye verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakan Vekilliği gibi önemli görevler üstlenen merhum siyasetçi Hasan Celal Güzel'in adı ise Çankaya ilçesi Kızılırmak Çukurambar ve İşçi Blokları Mahallesi sınırlarında bulunan 1427. Cadde'ye verildi.

İsimlerin yazılı olduğu levhalar, Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından yerlerine takıldı.