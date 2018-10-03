Ankara Büyükşehirden tarım ve hayvancılığa tam destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin ekonomik yönden desteklenmesi noktasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla önemli kararlara imza atmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir bünyesinde bulunan bitki koruma ürünlerinin çiftçilerin kullanımına verilmesi konusunda protokol yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısını oy birliğiyle kabul etti. Göreve geldiği ilk günden itibaren Büyükşehir Belediyesinin imkanları doğrultusunda çiftçilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Tuna, bu desteklerin çeşitlendirilmesi yönünde projeler hazırlatıyor. Meclise sunulan Başkanlık yazısında, “Üreticilerin üretim alanlarında karşılaştıkları hastalık ve zararlılarla mücadele etmelerine destek olmak, ürün verimliliğini artırmak ve çiftçilerimize ekonomik katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir bünyesinde bulunan bitki koruma ürünlerinin çiftçilerin kullanımına verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması” ifadesi yer aldı.

Kırsal ilçelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla Başkan Tuna imzalı bir başka Başkanlık yazısı da Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşüldü. Hayvan üretiminin geliştirilmesi, hayvansal üretimden elde edilen gelirin artırılması ve buzağı kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan Başkanlık yazısında, “Büyükşehir Belediyesince ilçelerde tespit edilen ihtiyaçlar veya Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili kurumların talepleri doğrultusunda protokol yapılarak, mal ve hizmet alımı yapılması”na yönelik karar da oy birliği ile kabul edildi.