Ankara Büyükşehirden tasarruf eğitimi

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla çalışmalar yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, personeline kağıt, zaman ve enerji israfını önleyen "Akıllı Faks Sistemi" eğitimi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın tüm birimlere gönderdiği genelgeyle tasarrufu özendiren proje ve çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda Büyükşehir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, belediye personelini tasarruf önlemlerini konu alan bir eğitime tabi tuttu. Gereksiz maliyetleri ortadan kaldıracak yazılım tabanlı faks sistemine geçen Büyükşehir Belediyesinde, yazılım üzerinden faks gönderme imkanı veren "Akıllı Faks Sistemi" ile önemli ölçüde kağıt, zaman ve enerjiden de tasarruf sağlanacak. Bakım giderleri masrafını da ortadan kaldıracak yeni teknoloji sayesinde Büyükşehir Belediyesinin kasasında yıllık 500 bin TL'lik tasarruf elde edilecek.

Birçok kalemde tasarruf sağlayacak olan bu yeni sistemin uygulanabilmesi amacıyla Büyükşehir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime ilk etapta tüm birimlerden yaklaşık 200 personel katıldı. Arşiv tutmaya gerek kalmadan her birim için ayrı kullanıcı adı ve şifre oluşturulacağını, böylece güvenliğin daha da sağlanmış olacağını belirten uzmanlar, Başkan Tuna'nın israfın önüne geçecek her türlü tedbirin alınması yönünde verdiği talimatla birlikte yeni projeler ve eğitimlerin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam edeceği bilgisini verdiler.